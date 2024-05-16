Denizli'de Yayaya Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Meydana Gelen Kaza

Denizli'de yayaya çarpmamak için yaptığı manevra sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği SUV araç, çarptığı 4 yayadan 2'sini altına aldı. Kaza anlarının yansıdığı güvenlik kamerasında bir taksi şoförünün ise kıl payı kurtulduğu görüldü.

Kaza, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eyüp Y., idaresindeki 20 ALT 897 plakalı SUV araç ile Ulus Caddesi'nden Fevzi Çakmak Bulvarı'na dönüş yapacağı sırada kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen Sıla Cesuroğlu'nu son anda fark etti. Yayaya çarpmamak için yaptığı manevra sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden Eyüp Y., önce Sıla Cesuroğlu'na, ardından işe gitmek için servis aracı bekleyen Afganistan uyruklu Hamid Deghani, Muhammed Abduli ve Seyhram Huseyni isimli işçiye çarptı. SUV araç, çarptığı 3 kişiden ikisini ise altına alarak taksi durağına daldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Dehşete düşüren kaza anı güvenlik kamerasında

Eyüp Y. idaresindeki aracın 4 yayaya çarptığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Bursa Caddesi'nde bulvara bağlanmak üzere trafik ışıklarında bekleyen Eyüp Y., kendisine yeşil ışığın yanmasıyla harekete geçiyor. Dönüş yaptığı esnada yolun karşısına geçmek isteyen Sıla Cesuroğlu'nu son anda fark eden sürücünün, yaptığı manevra sonrası hızlanarak servis aracı bekleyen ve Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen vatandaşların arasına daldığı görülüyor. Yayalara çarptıktan sonra bina duvarına da çarpan aracın iki yayayı altına aldıktan sonra Ulus taksi durağına çarparak durabilmesi, bir taksi şoförünün ise kazadan kıl payı kurtulması dikkat çekti.

Kaza anının görgü şahitlerinde taksi şoförü Mustafa Çakır, "Sabah servis bekleyen vatandaşlar vardı. Ben duraktan çıkıp arkaya geçtiğim esnada kazanın sesini duydum. Araç durağa çarptı. O anda yaralılara müdahale ettik, 112'ye ihbarda bulunduk. Yaralılardan ikisinin durumu ağırdı. Araç ışıklarda bekliyordu. Yaya yolun karşısına koşuyor. Yayayı fark edememiş sanırım. Işıklardan geçtikten sonra yayaya çarpmamak için hamle yaptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek durağa giriyor" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DENİZLİ