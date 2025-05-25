Denizli'de Yaşlı Adamın Gizemli Ölümü: Kulağı Kesilmiş Bulundu

Denizli'de Yaşlı Adamın Gizemli Ölümü: Kulağı Kesilmiş Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Baklan ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Halit Tir, evinin önünde kulağı kesilmiş şekilde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde yaşlı adamın gece saatlerinde öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Denizli'nin Baklan ilçesine bağlı kırsal mahallede ikamet eden yaşlı adam, evinin önünde kulağı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Baklan ilçesine bağlı Doğal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kırsal mahallede ikamet eden 6ü yaşındaki Halit Tir, sabah saat 9.00 sıralarında komşuları tarafından evinin önünde hareketsiz halde yatarken bulundu. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerde Halit Tire'nin gece saatlerinde öldürüldüğü, kulağı kesildikten sonra cansız bedeninin evinin önüne bırakıldığı tespit edildi. Halit Tire'nin cenaze, otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın faili ya da faillerini yakalanması için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Aslanlara verdiği isim dikkat çekti

Şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Onlara verdiği isim dikkat çekti
Arda Güler'in yeni hocası Xabi Alonso oldu

Arda Güler'in yeni hocası resmen açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Romulo'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'ye elenen takım onu istiyor

Romulo'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'ye elenen takım onu istiyor
Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı

Eski başkandan yaylım ateşi: Bıraktığımız projeleri kapattılar
Yeni araştırma altının dünyanın çekirdeğinden yüzeye sızdığını ispatladı

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.