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Denizli'de Yaban Hayata Darbe: Karaman Gölü Sazlıkları Yandı

Denizli'de Yaban Hayata Darbe: Karaman Gölü Sazlıkları Yandı
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Çameli ilçesindeki Karaman Gölü çevresindeki sazlık alan kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Yangında binlerce canlı telef oldu. Yerel bir vatandaş, bu durumun doğaya büyük zarar verdiğine dikkat çekti.

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaban hayata ev sahipliği yapan Karaman Gölündeki sazlık alan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Yangında sazlık alanın içinde yaşayan binlerce canlı telef oldu.

Denizli'nin Çameli İlçesinde, ilçe merkezine çok yakın mesafede bulunan Karaman Gölü çevresindeki sazlık alan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Doğal hayata da ev sahipliği yapan sazlık alan yangında büyük zarar gördü. Sazların içinde bulunan kuş yuvaları olmak üzere birçok canlı alevlerin arasında kalarak yandı. Bölgede çıkan ve yaklaşık iki saat boyunca devam eden yangını vatandaşlarda cep telefonuyla kaydetti.

Karaman Gölü yakınlarında tarlası da bulunan Hüseyin Akkan, "Karaman Gölünü ne yapsak koruyamıyoruz. Bu bölgede zaman zaman böyle büyüklü küçüklü yangınlar oluyor. Kim veya kimler bu sazlıkları ateşe verir, binlerce canlının ölümüne sebep olur anlamakta zorluk çekiyoruz. Yanan sazlık alan doğadaki birçok canlının eviydi. Sazların içinde bölgede yaşayan kuş türlerinin yuvaları da vardı. Hepsi yandı gitti. Bu yangını çıkaranları doğaya saygılı olmaya davet ediyorum. Binlerce canlı yandı telef oldu gitti" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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