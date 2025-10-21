Denizli'de Sağanak Yağış Kazaya Neden Oldu: Tır Devrildi

Denizli'nin Kale ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış, kazayı da beraberinde getirdi. Muğla'dan Denizli yönüne seyir halinde olan meyve yüklü ki tır kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza, Denizli- Muğla güzergahında, Kale İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla istikametinden Denizli istikametine seyir halindeki meyve yüklü tır yoğun sağanak yağış nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan tır yoldan çıkarak devrildi. Tır kullanılmaz hale gelirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan tır sürücüsü, önce Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Denizli'ye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ