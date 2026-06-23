Ateş savaşçıların son tatbikatı gerçeğini aratmadı

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı ekiplerin hazırlık seviyesini artırmak amacıyla tatbikatlarını sürdürüyor. 812 bin hektarlık orman alanında görev yapacak olan ekipler; 2 helikopter, 74 arazöz, bine yakın personelle yangınlara karşı hazır bekliyor.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarının yoğun yaşandığı yaz dönemi öncesinde ekiplerin hazırlık seviyesini artırmak amacıyla tatbikatlarını sürdürüyor. Denizli'de gerçekleştirilen tatbikatlarla ekiplerin yangınlara hızlı ve koordineli müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, Bölge Müdürlüğünün Denizli ve Uşak illerini kapsayan sorumluluk alanında yangınlara karşı tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Bölgenin toplam orman varlığının 812 bin 168 hektar olduğunu ifade eden Köle, "Denizli'de 588 bin 672 hektar, Uşak'ta ise 223 bin 496 hektar orman alanımız bulunuyor. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanının yaklaşık yüzde 45'i ormanlık alandır. Orman yangınlarına karşı her an teyakkuz halinde ve hazır durumdayız" dedi.

2025'te 83 yangında 4 bin 108 hektar alan zarar gördü

Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle orman yangınlarının daha sık görüldüğüne dikkat çeken Köle, 2025 yılında bölgede yaşanan yangınlara ilişkin bilgi verdi. Köle, "2025 yılında Bölge Müdürlüğümüzde 83 adet yangında 4 bin 108 hektar ormanlık alan zarar gördü. 2026 yılında bugüne kadar 8 yangın meydana geldi ve 7 hektar alan etkilendi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 24 yangında 15 hektardı. Yağışların etkisiyle bu yıl yangın sayımız daha düşük seyrediyor" diye konuştu.

Yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu belirten Köle, "Geçen yıl çıkan yangınların adet olarak yüzde 83'ü insan kaynaklıydı. Hedefimiz insan kaynaklı yangınları en aza indirmek" ifadelerini kullandı.

65 bin kişiye yangın farkındalık eğitimi verildi

Yangınları önlemek amacıyla toplumun farklı kesimlerine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını aktaran Köle, orman köylülerinden öğrencilere, öğretmenlerden, avcı, çoban ve arıcılara kadar birçok gruba eğitim verildiğini söyledi. Kahvehanelerde, pazar yerlerinde, AVM'lerde ve trafik kontrol noktalarında da bilgilendirme çalışmalarının yapıldığını belirten Köle, 2026 yılında 65 bin kişiye ulaşıldığını kaydetti. Ayrıca öğrencileri de bilinçlendirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Köle 4 bin öğrenciye de "Akıllı Tavşan MOMO Orman Dostları" müzikaliyle orman sevgisi ve yangın farkındalığı kazandırıldığını ifade etti.

4 bin 346 orman yangını gönüllüsü görev için hazır

Bölge Müdürlüğü bünyesinde 4 bin 346 orman yangını gönüllüsü bulunduğunu belirten Köle, gönüllüler için fiziksel dayanıklılık parkuru oluşturulduğunu ve eğitimlerin sürdüğünü açıkladı. Gönüllülerden timler oluşturulduğunu belirten Köle, bu ekiplerin "Çınar, Servi, Meşe, Sedir ve Ardıç" isimleriyle görev yapacağını söyledi.

Yangın filosu güçlendirildi

Yangınla mücadelede kullanılan araçların artırıldığını vurgulayan Köle, "2 helikopter, 74 arazöz ve su ikmal aracı, 93 ilk müdahale aracı, 22 iş makinesi ve bine yakın personelimizle hazır durumdayız. 427 orman köyümüzde erken müdahale amacıyla su tankerlerimiz bulunuyor" dedi.

'Baykuş Gözü' ile 24 saat gözetim

Ormanların farklı noktalarına 156 yapay yangın havuzu kurulduğunu aktaran Köle, bu alanların düzenli bakım ve kontrollerinin yapıldığını söyledi. Teknolojik imkanların yangın mücadelesinde etkin şekilde kullanıldığını belirten Köle, insansız yangın gözetleme kuleleri ve İHA'larla ormanların sürekli takip edildiğini ifade etti. Bölge Müdürlüğü imkanlarıyla geliştirilen mobil yangın gözetleme aracına öğrencilerin "Baykuş Gözü" adını verdiğini söyleyen Köle, aracın yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı yaptığını ve güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini ürettiğini belirtti.

Yangın sonrası 6 milyon 200 bin fidan toprakla buluşacak

Yangından zarar gören alanların yeniden doğaya kazandırıldığını vurgulayan Köle, rehabilitasyon çalışmalarında bölgenin doğal yapısına uygun türlere öncelik verildiğini söyledi. Yangına dirençli servi ve geniş yapraklı türlerin belirli alanlara dikildiğini belirten Köle, yaban hayatını desteklemek amacıyla meyveli türlerin de kullanılacağını ifade etti. 2026 yılında yapılacak çalışmalarla 6 milyon 200 bin fidanın toprakla buluşturulacağını açıklayan Köle, vatandaşlara da çağrıda bulundu. Köle, "Hangi amaçla olursa olsun ormanlarda, tarlalarda ve bahçelerde kesinlikle ateş yakılmamalıdır. Vatandaşlarımızdan gördükleri en küçük dumanı vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istiyoruz. Ormanlarımızı yangınlardan ancak siz koruyabilirsiniz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı