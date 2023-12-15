Üye Girişi
Haberler

Denizli'de krom madeninde göçük: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtarılmaya çalışılıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde meydana gelen göçük sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise hala kurtarılmaya çalışılıyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde göçük altında kalan bir mühendis ve bir işçinin cenazelerine ulaşıldı. 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde 23.00 sıralarında göçük meydana geldi. Maden sahasında çalışan biri mühendis, 2'si işçi olmak üzere 3 kişi göçük altında kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına başladı. Acıpayam Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre iki kişinin yaşamını yitirdiği 1 işçiyi ise kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifadeleri yer aldı. Göçük altında kalan Maden Mühendisi Kadir Özer ve işçi Rıfat Salman'ın cenazelerine ulaşıldığı öğrenildi. İşçi Mustafa Karahan'ı kurtarma çalışmaları sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Acıpayam Denizli Maden İş Kazası Acil Durum Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CUMA MESAJLARI 2023: En iyi, kısa, anlamlı cuma mesajları! İnstagram, Facebook cuma mesajları! Ayetli, resimli cuma mesajları! CUMA MESAJLARI 2023| Güzel, anlamlı ve yazılı Cuma mesajları resimli ,dualı! Hayırlı cumalar ve cuma akşamı sözleri! FACEBOOK CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, resimli Cuma mesajları! Facebook'ta paylaşılabilecek Cuma mesajları 2023! CUMA MESAJLARI 2023| En güzel Cuma mesajları resimli, dualı, duygusal! Yeni günaydın ve cuma akşamı sözleri! FACEBOOK CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, resimli Cuma mesajları! Facebook'ta paylaşılabilecek Cuma mesajları 2023! Anlamlı ve güzel Cuma mesajları! öz, kısa, dualı ve ayetli Cuma sözleri nelerdir? Cuma mesajları 2023: Cuma mesajları yeni! Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları En güzel Cuma sözleri nelerdir? En güzel cuma mesajları nelerdir? 15 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 15 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 15 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (15 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title