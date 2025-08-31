Denizli'de Kayıp Engelli Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Denizli'de dün öğle saatlerinde kaybolan 15 yaşındaki engelli çocuktan bir gündür haber alınamıyor. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde çocuğun ilk kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Pamukkale ilçesi Gölemezli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; saat 29 Ağustos günü saat 13.00'da ailesinin yanından ayrılan 15 yaşındaki H.B.'nin köy meydanına doğru gittiği ve geri dönmediği ihbarı üzerine, 30 Ağustos sabahı AFAD'dan gelen destek talebi doğrultusunda arama-kurtarma ekipleri operasyonu başlattı. AFAD, STK'lar ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün yapılan incelemelerde, 11.30'da edinilen bilgilerle son görülme noktasına ulaşıldığı ve sahadaki jandarma ekipleriyle iletişim kurulduğu tespit edildi. Kamera incelemelerinde kayıp H.B. 29 Ağustos 14.42'de Tepeköy muhtarlık önü ve 17.09'da Yenicekent sapağı - Buldan yolu üzerindeki bir petrol istasyonu noktasında görüntülendiği teyit edildi. Sarayköy istikametine doğru yaya olarak ilerlediği görülen çocuğu bu bölgede AFAD ile jandarma ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ