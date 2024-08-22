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Önce dövdüler sonra bıçakladılar! İzne gelen askerin öldürülme anı kamerada

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Hakkari'den memleketi Denizli'ye izne gelen piyade sözleşmeli onbaşı Muhammet Yazır, eğlence mekanı çıkışı tartıştığı 5 kişilik grup tarafından darp edilerek bıçaklandı. Kavganın ardından ağır yaralanan Yazır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Denizli'de izne geldiği memleketinde öldürülen sözleşmeli onbaşının, eğlence mekanı çıkışı darp edilerek bıçaklandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

5 KİŞİ BİRDEN SALDIRDI

17 Ağustos Cumartesi günü gece 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda görev yaptığı Hakkari'den memleketi Denizli'ye izne gelen piyade sözleşmeli onbaşı Muhammet Yazır ile bir grup arasında eğlence mekanı çıkışı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişilik grup izne gelen askere saldırdı. Olayın ardından bıçakla ağır yaralanan Yazır, ambulansla hastaneye sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan Yazır, doktorların tüm müdahalesine rağmen aşırı kan kaybından dolayı hayatını kaybetti. Olayın ardından, kavgaya karışan Samet A., Halil Basri C., Enes B., U.T. ve T.Ç., polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Samet A., Halil Basri C. ve Enes B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken; diğer şüpheliler U.T. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İzne gelen askerin 5 kişi tarafından darp edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 5 kişinin Yazır'a saldırdığı, yerde tekme ve yumruklar attığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise yerde kanlar içerisinde kalan Yazır'a sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği anlar yer alıyor. -

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

denizli Hakkari 3-sayfa Piyade Onbaşı 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (24)

Hans Peter:

Memleket de kapiya cikmaktan korkuyor insan. Cezalar caydirici degil.

230
4
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Yusuf Karaçam:

Şehit oldu he şimdi bebe gezmeye geldi gece takıldı kulüpte kafası güzel birilerine salça oldu dayak yedi öldü belkide suçsuz du he bide olm bu işleri bırakın dünya ve ahiret kurtuluşu dini koydu Allah vazgeçin böyle hayatlardan

70
120
yanıtYanıtla
vatandaş:

şüpheliler dahil hepsinin uyutulması gerekiyor

163
4
yanıtYanıtla
Mustafa Yeşilyurt:

nasıl bi insansa şehit olmak nasip olmuyor işte. gelip böyle eğlence merkezi çıkışı ölüyor

36
73
yanıtYanıtla
ARSLANOĞLU Hakan:

Gurup içinden siyah tişörtlü daha rahat yumruk atabilmek için Askeri çuval gibi kaldırıp kaldırma koyuyor ve orada devam ediyor. Madem adamı döveceksiniz neden bıçaklıyorsunuz. sokak kavgasının bile raconu vardır.

46
0
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Özer Doğan:

korkaklar her daim yanında Silah ve Bıçak gibi kesici aletler taşır bileğine değil Kalleşliğine güvenir

42
2
yanıtYanıtla
FAKIR VATANDAS:

ölen müslüman öldüren müslüman, ölen türk öldüren türk. eee şimdi ne olacak.

17
18
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mehmet türkel:

Su testisi su yolunda kırılır,yazık mubarek askerde şahadete ermek varken.

5
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Yasef Behar:

Asker komando. Malesef sadece filimlerde 1 kişiye 5 kişi saldırmalar ve o tek kişi 5 ini hal ediyor

7
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İ.Kubilay SİNOP:

Tabutta yazan tarih onbaşı olduğu tarih mi yoksa eski haber mi?

2
8
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Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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