Memurun dikkati 20 milyonluk dolandırıcılığı engelledi

Denizli'de sahte kimlik kullanarak 20 milyon liralık arsayı satmaya çalışan dolandırıcı, tapu müdürlüğü personelinin dikkatli davranışı sayesinde yakalandı. Olayın ardından dolandırıcının tespitinde rol oynayan personele teşekkür belgeleri verildi.

Denizli'de geçtiğimiz günlerde bir şahıs Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 20 milyon liralık arsayı uygun fiyata satacağını emlakçılara duyurdu. Emlakçıların aracılığıyla arsayı satacak şahıs ile bir inşaat firması anlaşma sağlayarak Merkezefendi Tapu Müdürlüğüne başvurdu. İşlemler sırasında ilçe tapu müdürlüğü personelleri şahsın ibraz ettiği kimlik fotoğrafı ile sisteme kayıtlı fotoğraf arasında uyuşmazlık belirledi. Durumu Tapu Müdürüne ileten personelin uyarısı üzerine işlem durduruldu. Yapılan detaylı incelemelerde şahsın sahte kimlik düzenleyerek, başkasına ait arsayı satmaya çalıştığı belirlendi. Dolandırıcının gerçek arsa sahibi ile bir bağlantısının bulunmadığı, arsa sahibinin yurtdışında ikamet ettiği ve durumdan haberdar olmadığı ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkması üzerine dolandırıcı Tapu Müdürlüğünde gözaltına alındı.

20 milyonluk dolandırıcılığın önüne geçen personellere teşekkür belgesi verildi

20 milyon liralık dolandırıcılık memurların dikkati sayesinde engellendi. Tapu ve Kadastro Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " Bölge Müdürlüğümüze bağlı Merkezefendi Tapu Müdürlüğünde yapılan sahtecilik girişimi müdürlük çalışanlarının dikkat ve özverili çalışmalarından dolayı herhangi bir hak kaybına ve hazine sorumluluğuna sebebiyet verilmeden önlenmiştir. Genel Müdürümüz Hakan Gedikli sahtecilik girişiminin tespitinde rol oynayan personele teşekkürlerini iletmiştir. Bölge Müdürümüz İlhan Özlü tarafından ilgili personele Teşekkür belgeleri verilmiştir" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

