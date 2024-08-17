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Denizli'de 2 gündür haber alınamayan şahıs evinin çatısında ölü bulundu

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir binanın çatı katından gelen ağır koku ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin incelemesinde çatıda ceset bulundu. Bulunan cesedin aynı binada oturan ve 2 gündür kayıp olan Adem Doğu'ya ait olduğu öğrenildi.

Denizli'de 2 gündür haber alınamayan şahıs evinin çatısında ölü olarak bulundu.

Olay, Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yazır Mahallesi'nde oturan Adem Doğu 2 gündür kayıp olarak aranıyordu. Çatı katından gelen ağır kokuyu fark eden ailesi durumu yetkililere bildirdi.

Denizli'de 2 gündür haber alınamayan şahıs evinin çatısında ölü bulundu

EKİPLER CESETLE KARŞILAŞTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Çatı katını kontrol eden ekipler, Adem Doğu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Adem Doğu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Acıpayam 3-sayfa denizli 3.Sayfa Güncel Haberler

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