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Eşini ve çocuklarını ziyarete yollayıp canına kıydı! Eve girenlerin karşılaştığı manzara çok fena

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Denizli'de, kendisinden haber alamayan yakınları 40 yaşındaki Cemil Eviyakınoğlu'nu evinde kalorifer borusuna asılı halde buldu. Eviyakınoğlu'nun eşi ve 2 çocuğunun bir süre önce ziyaret amacıyla Artvin'e gittiği, şahsın olay anında evde yalnız olduğu öğrenildi.

Denizli'de 2 çocuk babası 40 yaşındaki şahıs, evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. İstiklal Caddesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katında yaşayan Cemil Eviyakınoğlu'ndan dün akşamdan beri haber alamayan yakınları, bugün öğle saatlerinde eve girdiklerinde Eviyakınoğlu'nu kalorifer borusuna asılı halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Eviyakınoğlu'nun bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşini ve çocuklarını ziyarete yollayıp canına kıydı! Eve girenlerin karşılaştığı manzara korkunç

EŞİ VE ÇOCUKLARI BİR SÜRE ÖNCE ARTVİN'E GİTMİŞ

Yapılan incelemeden sonra Cemil Eviyakınoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi adli tıp morguna kaldırıldı. Kendi canına kıyan Eviyakınoğlu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Tavas'ta bir kamu kurumunda şoför olarak görev yapan Eviyakınoğlu'nun eşi ve çocuklarının bir süre önce ziyaret amacıyla Artvin'e gittiği, şahsın olay anında evde yalnız olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pamukkale Denizli Artvin Çocuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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