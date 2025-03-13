Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi

Son dönemde eski eşi Reha Muhtar ve şarkıcı Nilüfer ile girdiği polemiklerle gündeme gelen oyuncu Deniz Uğur zor günler yaşamaya devam ediyor. Uğur'un kendisi gibi oyuncu olan eşi Erdinç Gülener'den endişelendiren haber geldi.

ERDİNÇ GÜLENER KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Deniz Uğur, eşi Erdinç Gülener'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle acil olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erdinç Gülener'in acilen tedavi altına alındığı öğrenildi.

TABURCU EDİLDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur, "Sevenlerimizin haberi olsun, eninde sonunda basına sızacaktı, öyle de oldu… Eşimin kalp krizi geçirdiği doğrudur ama bunu da atlattık, bin şükür. Kıymetli hekimlerimize sonsuz teşekkürler. Bugün taburcu olduk, artık evdeyiz, dinleniyoruz. Hayat müşterek, sırayla birbirimizi iyileştiriyoruz. Kötülere inat, artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok Erdinç Gülener." ifadelerini kullandı.

DUA İSTEDİ

Takipçilerine de seslenen Uğur, "Bu arada lütfen hep beraber okuyup üfleyelim mi arkadaşlar? Nefesinizin, nefesimizin gücünü o kadar iyi biliyorum ki… Rabbim hep sağlık versin, şifa versin, afiyet versin." dedi.