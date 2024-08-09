Demans hastası yaşlı adam, yanlışlıkla mısır gevreğine deterjan dökünce hayatını kaybetti

Demansı olan beş çocuk babası, yanlışlıkla mısır gevreğine süt yerine çamaşır deterjanı döktükten sonra hayatını kaybetti.

Tom McDonald'ınkızı durumu fark ettikten sonra Dublin'deki St Vincent's Üniversite Hastanesi'ne acilen kaldırıldı. Kızı Aisling O'Grady, "Çok hızlı oldu - tamamen iyiydi ve sonra birden bire gitti" dedi.

92 yaşındaki Tom'a beş yıl önce demans teşhisi konmuştu ve ölümünden önceki aylarda hastalığı kötüleşmişti. Kızı Ailbhe, babasının gündüz-gece ayrımında zorlandığını ve garip saatlerde yemek yediğini söyledi.

Olay gecesi, Ailbhe babasının mısır gevreği kasesinde mor deterjan fark etti. Tom'un durumu hastanede kötüleşti ve saat 08:50'de hayatını kaybetti.

Otopsi, Tom'un deterjanı yutmasından kaynaklanan akciğer iltihabından öldüğünü doğruladı. Doktor John, Tom'un demans ve kalp hastalığının da ölümüne katkıda bulunduğunu, ancak deterjanı yutmamış olsaydı o sırada ölmesinin pek olası olmadığını belirtti.

Adli tıp uzmanı, kazara ölüm kararı verdi ve bu olağandışı durumu yetkililerin dikkatine sunacağını söyledi. Ayrıca, daha önce böyle bir ölümle hiç karşılaşmadığını ekledi.