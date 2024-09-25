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Dehşet anı kamerada: Genç kadını önce takip etti ardından sırtından bıçakladı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde evine yürüyerek giden Sevgi Giray (36), kendisini takip eden bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı anı, bir apartmanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Dehşete düşüren görüntü Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaydedildi. Genç kadın kendisini takip eden şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çığlıklarıyla sokağı inleten kadın hastaneye kaldırılırken saldırganın zihinsel engelli biri olduğu ortaya çıktı.

KADININ ÇIĞLIKLARI SOKAĞI İNLETTİ

Olay, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Sururi Say Caddesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi Sevgi Giray (36), yürüyerek evine giderken arkasından yaklaşan bir kişi bıçakla saldırdı. Elinde bıçakla üzerine doğru gelen kişiyi fark eden kadın koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Ayağı tökezleyen Giray yere düştüğü sırada kendisini takip edin şüpheli tarafından sırtından bıçaklandı. Kadının çığlıkları üzerine saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı.

Dehşet anı kamerada: Genç kadını önce takip etti ardından sırtından bıçakladı

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı ve kadının kaçarak uzaklaştığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Giray'ın kaçarken yere düşmesi sonucu dizlerinden ve arkasından gelen saldırgan tarafından sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralandığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sevgi Giray ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Dehşet anı kamerada: Genç kadını önce takip etti ardından sırtından bıçakladı

SALDIRGANIN ZİHİNSEL ENGELLİ BİR ŞAHIS OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri ise saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler saldırganın zihinsel engelli olduğu belirtilen M.K. olduğunu belirledi. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dehşet anı kamerada: Genç kadını önce takip etti ardından sırtından bıçakladı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Hukuk Yaşam Erbaa Tokat

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