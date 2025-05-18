Dede ile Torunu Ihlara Vadisi'nde Suya Düştü

Dede ile Torunu Ihlara Vadisi'nde Suya Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da fotoğraf çektirmek için Melendiz Çayı kenarına geçen dede ve torunu, dengesini kaybederek suya düştü. Vatandaşlar tarafından kurtarılan ikili hastaneye kaldırıldı.

Dede ile torunu fotoğraf çektirirken Ihlara Vadisi Melendiz Çayı'na düştü

AKSARAY - Aksaray'da Ihlara Vadisi içerisinden geçen Melendiz Çayı'nda fotoğraf çektirmek isteyen dede ve torunu suya düşerek yaralandı.

Olay, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara Beldesindeki Ihlara Vadisi kanyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailecek Ihlara Vadisi'ne gezmeye gelen C.A. ve torunu E.E.I. kanyon içerisinden geçen Melendiz Çayında fotoğraf çektirmek istedi. Melendiz Çayının kenarına geçen dede ve torun aile üyeleri tarafından fotoğraf çekindiği esnada, dengesini kaybeden torun düşmemek için dedesine tutundu. Dede de dengesini kaybedince dede ile torun yaklaşık 2 metre derinliğindeki suya düştü. Vadide bulunan diğer vatandaşlar hemen suya atlayarak dede ile toruna müdahalede bulundu. Dede ve torun vatandaşlar tarafından yaklaşık 3 dakika suda kaldıktan sonra güçlükle çıkarılırken vadi güvenlik görevlileri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan dede ile toruna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan dede ile torunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı

Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor

Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı

İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, gözyaşları içinde Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen bana destek olun

İsrail asıllı Türk şarkıcı, ağlayarak Erdoğan'dan yardım istedi
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akılalmaz karar

Deprem ile yüzleşen İstanbul'da ilçe belediyesinden akılalmaz karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Hull City'de milli yıldızla ayrılık açıklandı

Avrupa kulübü, milli oyuncumuzu takımdan gönderdi
Brezilya futbolunun efsanesi Lucio yoğun bakıma alındı

Brezilya futbolunun efsanesi yoğun bakıma alındı
Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı

Vatikan'da tarihi tören! Papa Leo yüzüğü taktı, resmen göreve başladı
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.