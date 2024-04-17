DEAŞ Üyesi Adana'dan Ankara'ya Gitmek İ steyen Şahıs Yakalandı

Adana'dan Ankara'ya gitmek isteyen DEAŞ terör örgütü üyesi, Aksaray'da jandarma ekiplerinin uygulamasında yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Ankara - Niğde otoyolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otoyolda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve Alayhanı Jandarma Karakolu ekipleri şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisinde seyahat eden yolcuları tek tek kimlik ve Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçiren jandarma ekipleri S.S. isimli şahsın DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan arandığını ve hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Otobüste gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken burada yapılan işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan DEAŞ üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY