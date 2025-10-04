DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 2 Çocuk Şüpheli Yakalandı

Eylem hazırlığı yaparken polisin radarına takılan yaşları 18'den küçük DEAŞ yanlısı 2 şüpheli, düzenlenen iki ayrı operasyonla yakalandı. Biri Türkmenistan uyruklu 2 çocuk şüphelinin, geçmiş yıllarda düzenlenen terör eylemlerinden ilham alarak İstanbul'da yeni bir saldırı hazırlığında olduklarına dair şifreli yazışmalar tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi Müdürlüklerince küresel terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalarda, yaşları 18'den küçük biri Türkmenistan uyruklu 2 çocuk şüpheli takibe alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden güvenlik ve istihbarat birimleri, örgütün "yalnız kurt" eylemcisi oldukları yönündeki bulgulardan yola çıkarak, birbirlerinden bağımsız D.R. ve A.Y.G. adlı 2 şüphelinin sansasyonel eylem hazırlığında olduklarını tespit etti.

İlk olarak örgüt bağlantılı kişilerin iletişim amacıyla kullandığı kapalı

sistem haberleşme programlarına sızan polis, DEAŞ mensuplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğine dair

bilgilere ulaşılan Türkmenistan kökenli D.R.'yi geçtiğimiz Temmuz ayında yakın takibe aldı. D.R.'nin örgüt kontrolünde hareket ettiği anlaşınca Çocuk Şube Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışmayla operasyon kararı alındı. O tarihte yapılan operasyonda D.R. gözaltına alındı. Zanlıdan ele geçirilen dijital incelemelerde, örgüt içi kapalı devre haberleşme programları ve uygulamaları (RocketChat, Techhaven, Trueerypt, Vepaerypt) ile çeşitli şifreleme programlarının izine ulaşıldı. Bu dijitallerde, Dron kullanımı hakkında çeşitli dokümanlar ve görseller, söz konusu görsellerde patlayıcı madde yapımına dair dokümanlar ve eğitim videoları, evde patlayıcı bomba yapımına dair videolar yer aldı. Ayrıca aynı materyallerde, araçlara saldırı/eylem yapılabilmesi için kılavuz ve görsellerin bulunduğu örgütsel dokümanlarda, "saldırı taktikleri" isimli klasör ve çok sayıda örgütsel doküman deşifre edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen D.R. adlı çocuk şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Ev Hapsi" ile cezalandırılmasına karar verilerek salıverildi.

DEAŞ tarafından "yalnız kurt" eylemine sürükleniyorlar

İstanbul TEM Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce DEAŞ'a karşı yürütülen bir başka operasyonda ise yine örgüt üyeleri tarafından kullanılan kapalı sistem haberleşme programlarında adı geçen A.Y.G. adlı çocuk şüphelinin eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Örgüt mensuplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğine dair bilgi ve belgelere ulaşan polis, 9 Eylül tarihinde Ataşehir'de bir eve yapılan operasyon ile A.Y.G.'yi de gözaltına aldı. Üzerinden çıkan dijitallerde biat videoları ve silahlı propaganda görselleri yer alan A.Y.G.'nin, sansasyonel bir eylem planı deşifre oldu.

Silah atış eğitimlerine ait görseller

Şifreleme programları çözülen şüphelinin, patlayıcı madde yapımı, uzun namlulu silah sökme - takma eğitimi aldığına dair dosyalar ile silah atış eğitimlerine ait bulgulara ulaşıldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan yaşı 18'den küçük DEAŞ şüphelisi, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Eylem öncesinde çekildiği anlaşılan sözde "biat videoları", soruşturma dosyasındaki deliller arasına girdi.

Eski terör eylemlerinden ilham aldıkları anlaşılıyor

Eylem yapma hazırlığında oldukları değerlendirilen Türkmenistan uyruklu D.R. ile Türk kökenli A.Y.G.'nin, geçmiş yıllarda düzenlenen terör eylemlerinden ilham aldıkları ve İstanbul'da yeni bir saldırı arayışında olduklarına dair şifreli yazışmalar tespit edilirken, akıllara İzmir'deki saldırı geldi. 8 Eylül'de İzmir'in Balçova ilçesinde 16 yaşındaki E.B., Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle saldırı düzenlemiş, birinci sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis Hasan Akın hayatını kaybetmişti. İki polisle, bir vatandaş da yaralanmıştı.

Biri Temmuz ayında, diğeri İzmir saldırısından bir gün sonra İstanbul'un Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde yakalanan 2 şüpheli, DEAŞ'ın çocuk eylemcilere yöneldiğine işaret ediyor. - İSTANBUL