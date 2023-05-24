DEAŞ'a yakın illegal yapıya darbe: 12 şüpheli sorguda

DEAŞ'a yönelik dün İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonun, örgüte yakınlığıyla bilinen 'Takva Grubu' mensuplarına yönelik olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında Kazakistan, Rusya ve Azerbaycan kökenlilerin de olduğu 12 şüpheli içinde sözde ' Marmara Bölgesi Kadısı' ile sözde 'İstanbul Valisi' gibi kritik isimler de bulunuyor.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, Türkiye'de DEAŞ'la bağlantılı unsurların varlık gösterdiğine dair istihbarat alan kolluk kuvvetleri, örgüte yakın olduğu ifade edilen selefi akımlara meyilli unsurlara dün İstanbul, Konya ve Antalya'da yeni bir operasyon düzenlemişti. Irak ve Suriye'de sözde "hilafetini" coğrafi olarak kaybeden DEAŞ'ın, "Takva grubu" adı altındaki bir kolunun istihbarat birimleri tarafından deşifre edildiği kaydedildi.

Örgütün Türkiye'deki yeni uzantısı olarak nitelendirilen yapıya gerçekleştirilen operasyonun, Türkiye derinliğindeki birçok eylemin talimatını veren DEAŞ lideri el-Kureyşi'nin MİT tarafından Suriye'de etkisiz hale getirildiği tarihten 3 hafta sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince deşifre edilen söz konusu yapıya yönelik dün İstanbul, Konya ve Antalya'da operasyon düzenlendi. Söz konusu illerde peş peşe yapılan zincirleme baskınlarda Kazakistan, Rusya ve Azerbaycan kökenlilerin de olduğu 12 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı. Yakalananlar arasında Rusya uyruklu bir kadın şüpheli ile Kazakistan ve Azerbaycan kökenli militanlar da yer alırken, bu şüphelilerin kaldıkları adreslerde ise 73 mermi ele geçirildi. Ayrıca zanlılara ait olduğu ileri sürülen bilgisayar, telefon ve hafıza kartlarından oluşan çok sayıda dijital malzemelere de incelenmek üzere el konulduğu ifade edildi.

Sözde "Marmara Bölgesi Kadısı" olarak görev yaptığı tespit edildi

Operasyonla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Polisiye soruşturmadaki iddialar arasında, kendilerini sözde "Takva gurubu" olarak nitelendiren ve güvenlik birimlerince DEAŞ'a yakınlığı mercek altına alınan illegal suç ağının, "yardım" adı altında para toplamak, Avrupa ve Asya'dan gelip örgüte katılma eğilimindeki gönüllü radikallerin Suriye ve Irak'a geçişini sağlamak gibi iddialar yer alıyor.

TEM Şubedeki sorguları devam eden şüpheliler ile ilgili emniyet birimleri ilk olarak söz konusu Takva grubunun Marmara Bölgesi yapılanmasını deşifre etti. Operasyon öncesi suça meyilli kişileri yakın takibe alarak adım adım izleyen polis, B.Ö. adlı zanlının, DEAŞ'a yakınlığıyla bilinen ve selefi akıma meyilli olduğu sanılan 'Takva Grubunun' sözde "Marmara Bölgesi Kadısı" olarak görev yaptığı tespit edildi.

Takva'nın hiyerarşik şeması deşifre edildi

Şüpheli B.Ö.'nün emrinde faaliyet gösterdiği iddia edilen diğer yerli ve yabancı "işbirlikçiler" kolluk kuvvetlerince tek tek tespit edilerek mercek altına alındı. Kaldıkları yerler ve konumları belirlenen şahısların kanuna aykırı faaliyetlerde bulundukları iddia edilirken, talimatları ise DEAŞ'ın Suriye kolundan aldıkları ileri sürüldü. Emniyet kayıtlarına göre DEAŞ'a bağlı hareket ettikleri öne sürülen Takva gurubunun sözde Marmara Bölgesi Kadısı B.Ö.'nün, S.S. adlı kişiyi de sözde "İstanbul Eyalet Sorumlusu" olarak tayin ettiği iddia edildi. Söz konusu yapının hiyerarşik şemasını deşifre eden polis, teknik ve fiziki takibin sonunda sözde "lojistik" ve "sosyal yapılanma" sorumlusunu da ortaya çıkardı. Azerbaycan uyruklu A.M. adlı şüphelinin başında bulunduğu yapının, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde aileleriyle çatışmalardan kaçan sivillerin rehin tutulduğu Hol Kampı'ndaki rehineler ve onların yakınlarına "yardım" adı altında mali destek sağlamakla görevlendirildiği ileri sürüldü. A.M.'nin aynı zamanda Takva grubunun Azerbaycan koluna hükmettiği ve o bölgeden de sorumlu olduğu iddia edildi. Emniyet kaynaklarına göre, suç ağının İstanbul'da Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece ve Pendik'in de içinde olduğu 8 ilçede yapılanmaya gittiği, faaliyetlerini ise gizlilik içinde yürüttüğü anlaşıldı.

Düğümü dijitaller çözecek

Şüphelilerin, para toplayıp Takva üzerinden örgüte aktarmalarının dışında, DEAŞ saflarına eleman toplama faaliyetlerine de katıldıkları belirlendi. Örgüte yakın ve ona bağlı çizgide olduğu iddia edilen Takva gurubunun sözde Marmara Bölgesi Kadısı B.Ö.'nün, kendine bağlı hareket eden kişilerle tüm toplantı ve örgütsel faaliyetlerini illegal yerlerde gerçekleştirdiği tespit edildi.

Kazakistan, Rusya ve Azerbaycan kökenlilerin de içinde olduğu Takva grubunun şu ana kadar herhangi bir net silahlı faaliyetine rastlanmazken, ileriye dönük eylem planı olup olmadığı ise güvenlik birimlerince çok yönlü olarak araştırılıyor. Hücrenin ne zaman oluşturulduğu, Suriye'den iletildiği iddia edilen talimatlar arasında silahlı saldırı emri olup olmadığı ve hangi tarihten sonra 'radikalleştikleri', üzerlerinden çıkan bilgisayar, telefon ve hafıza kartlarından oluşan dijital materyallerin çözümünden sonra açığa kavuşacak. - İSTANBUL