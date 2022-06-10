Esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Vatandaşların tepkisi sonrası Davutoğlu apar topar camiye götürüldü Malatya'da esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren bir vatandaşa, partinin İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın 'çakal' ifadesiyle hitap ettiği iddiası gerginliğe neden oldu. Vatandaşlar İl Başkanı'nın üzerine yürürken, Davutoğlu apar topar camiye götürüldü. Bir dizi programa katılmak üzere Malatya'ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Battalgazi ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. İL BAŞKANININ "ÇAKAL" DEDİĞİ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI Davutoğlu, ziyaret sırasında bir vatandaşın, "AK Parti'den ayrılmayacaktınız" çıkışına Davutoğlu, "Ben ayrılmadım ihraç edildim" diyerek cevap verirken, araya giren Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın vatandaşa hitaben 'çakal' ifadesini kullandığı iddiası ortalığı karıştırdı. DAVUTOĞLU APAR TOPAR CAMİYE GÖTÜRÜLDÜ Birçok vatandaş Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın üzerine yürürken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise apar topar yakındaki bir camiye götürüldü. "SANA HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ" Cami etrafında toplanan vatandaşların "Sana hakkımızı helal etmiyoruz" diye tepkisinin devam ettiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden ayrıldı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Malatya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Esnaf ziyaretinde 'çakal' gerginliği! Vatandaşların tepkisi sonrası Davutoğlu apar topar camiye götürüldü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.