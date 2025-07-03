Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Peyzaj Mühendisi olarak çalışan, aynı zamanda Datça Ülkü Ocakları Başkanı olarak da görev yapan Ali Eren, annesi tarafından İskele Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz halde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Eren'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

KALP KRİZİ İHTİMALİ

Yapılan ilk incelemelerde Eren'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

POLİSİN İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Öte yandan, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.