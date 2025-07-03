Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu

Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu
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Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu
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Muğla'nın Datça ilçesinde İlçe Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemelerde Eren'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Peyzaj Mühendisi olarak çalışan, aynı zamanda Datça Ülkü Ocakları Başkanı olarak da görev yapan Ali Eren, annesi tarafından İskele Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz halde bulundu.

Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Eren'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu

KALP KRİZİ İHTİMALİ

Yapılan ilk incelemelerde Eren'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu

POLİSİN İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Öte yandan, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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