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Datça'da Uçurumdan Atlayan Kadın Hayatını Kaybetti

Datça'da Uçurumdan Atlayan Kadın Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Datça ilçesinde 3 çocuk annesi Mihriban Y., bilinmeyen bir sebeple uçurumdan atladı. Her türlü müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde uçurumdan atlayan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Datça ilçesi Seyir Tepesi mevkiinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi olan Mihriban Y. (34), henüz bilinmeyen bir sebeple uçurumun kenarına geldi. Bir süre kayaların üzerinde bekleyen genç kadın, eski eşini aradı. Emniyet ekiplerine de bilgi veren ve kısa sürede olay yerine gelen eski eş, genç kadını uçurumdan uzaklaştırmaya çalıştı. Emniyet ekipleri ve eski eşinin ikna çabasını dinlemeyen Mihriban Y., bir anda kendisini uçurumdan aşağıya bıraktı. Kayalıklara çarpan genç kadın ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadına hızla müdahale ederek ambulansla hastaneye kaldırdı. Mihriban Y. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının eski eşi ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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