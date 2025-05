Danla Bilic'e şiddet uygulayan eski sevgilisi Berk Çetin serbest kaldı!

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını açıklamıştı. Bilic, Eyüpsultan'da üyesi olduğu spor kulübüne ait restoranda darp edildiğini ve olayın ardından aldığı darp raporu ile birlikte savcılığa başvurduğunu duyurmuştu.

MARUZ KALDIĞI TACİZ VE TEHDİTLERİ ANLATMIŞTI

Bilic, Çetin'in ilişki bittikten sonra kendisini ısrarlı takibe aldığını, evine izinsiz girmeye çalıştığını ve sık sık fiziksel ve sözlü tehditlerde bulunduğunu belirtmişti. Ayrıca, uzaklaştırma kararına rağmen Çetin'in yasa ihlallerine devam ettiğini ve kendisine defalarca zarar vermeye çalıştığını da ifade etmişti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKINCA TUTUKLANMIŞTI

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin de ortaya çıkmasının ardından Çetin, 12 Nisan 2025 tarihinde Denizli'de gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ÇETİN'İN SERBEST BIRAKILDIĞINI VE KENDİSİNİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Son olarak Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda Berk Çetin'in serbest bırakıldığını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Bilic, Çetin'in serbest kaldıktan sonra dayısını aradığını ve "Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız" dediğini ileri sürdü.

"TELEVİZYONLARDA İZLEDİĞİM ŞEYİ YAŞIYORUM"

Bilic, paylaşımında şunları dile getirdi: "Ben baya televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum aleni bir şekilde, belgesellerde falan izlediğim şeyi yaşıyorum. Bizim ilk duruşmamız görüldü geçen hafta, ayrı bir dosyanın duruşması görülü. 4 gün sonra da tahliye edildi. Bu arada duruşmada zaten hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının sonuna kadar arkasında olduğu halinden, tavrından çok açık belliydi. Ama ben yine de bir umut, insan özgürlüğünün değerini anlar, birazcık sağlıklı bir ruh haline sahipse ki değilmiş.

"KIZINIZIN ÖLÜM HABERİNİ 3-4 GÜN İÇİNDE ALIRSINIZ"

Bugün dayımı arayıp, ailemden dayımın numarasını bulup işte 'Kızınızın ölüm haberini 3-4 gün içinde alırsınız' beyanında bulunmuş. Bizi artık hapishaneler mi koruyacak akıl hastaneleri mi iyileştirecek bu insanları bilmiyorum ama bu insan şu an dışarıda. Bu insan şu an bir plan yapıyor ve bunu aleni bir şekilde ailemden birilerinin numarasını alıp, onları da artık devreye sokup çok da gurur duyarak söylüyor ve bu insan dışarıda şu an, dışarıda."