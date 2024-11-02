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Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı

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Bayrampaşa'da yaşanan olayda Ekrem Girgin, kızının boşanma aşamasındaki damadı Arbin Timur'u silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti. Kan donduran olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, cuma günü saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Mega Center'da meydana geldi. İddiaya göre, Arbin Timur (32) ile eşi M.T., Timur'un çalışmaması nedeniyle boşanma aşamasındaydı.

Kuruyemiş dükkanı olan M.T.'nin babası Ekrem Girgin (50) damadını kendi iş yerine alarak birlikte çalışmaya başladı. Bir süre sonra Girgin ile damadı Timur arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Girgin, Arbin Timur'u silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı

OLAY ANI KAMERADA

Ekol TV, korkunç olayın kamera görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Ekrem Girgin, kendisine ait iş yerinde kızının boşanma aşamasındaki damadı Arbin Timur'a 2 el ateş ediyor. Girgin yakın mesafeden 2 kez daha tetiğe basıyor ancak silah tutukluk yapıyor. Ekrem Girgin aynı silahla hayatına son veriyor.

Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

adalet oyle bir halde ki... ornegin, adam gidiyor bu adam bosanma asamasinda olmasina ragmen kizimi rahatsiz ediyor diye basvuru yapiyor, kimse tedbir onlem almiyor...sonra artik ole bir caresizlik basliyor ki... adam diyor ki, benim bu herifi oldurmem lazim baska yolu yok... oldurdukten sonra yeni bir caresizlik basliyor... simdi ne yapmali? olene kadar hapiste curuyecegine, bu sefer intiharu secmek zorunda kaliyor... bu soledigim sadece bir ornek, bu olay boyle olmustur demiyorum... ama iste 3 asagi 5 yukari bu sekil genelde... ben yurt disinda yasiyorum, Singapur da, inanin burda da adalet sisteminin Turkiye den zerre farki yok. Ayni sacmaliklar burda da var... sadece haberlere cikmasini devlet tamamen engelliyor. Bu tur olaylarin yasanmasini engellemek icin, tek yok, zamaninda dogru cezalarin verilmesi.

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Haber YorumlarıMuhammed Keser:

Faiz ile uğraşan toplum hep olduğu gibi huzursuz olmuştur zenginide mutsuz fakiride bugün baktığımız zaman herkes parasını faize yatırmış devam eder bu böyle..

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Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

Bu olaylar daha da artacak. İnsanlar artık ne istediğini bilmiyor ayrıca kimse hayattan tatmin olmuyor

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Evet orta doğu çöplüğüne hoş geldiniz ne eylenmeyi nede evlenmeyi yada insan gibi ayrılmayı beceremeyen copluk

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Haber YorumlarıYakup SGZ:

Ekonomi nin böyle bozuk olduğu bir dönemde normal şeyler bunlar artık

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Haber YorumlarıErcan null:

adamın canına tak etmiş öldürmüş biz de bir laf vardır her zaman için ölen haksızdır kimse kimseye boşu boşuna öldürmez.

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Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Intihar etmemiş görünüyo dersin başkası vuruyo

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Haber YorumlarıCem Unal:

elinde eldiven va kendini vurduğu an yok

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Elinize sağlık Krallar

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

vay arkadaş ne oldu bu ülkeye biz bu hale geldik

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