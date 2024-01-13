Dağlık alanda cansız bedenine ulaşılmıştı! Rus turistin yanında boş uyku hapı kutuları ve alkol bulundu

Rusya'dan tatil için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesinde kaybolan, günler sonra dağlık alanda cansız bedeni bulunan turistin yanında boş uyku hapı kutuları ve içinde alkol olduğu değerlendirilen pet şişeler bulunduğu açıklandı.

RUS TURİSTİN CANSIZ BEDENİNE GÜNLER SONRA ULAŞILDI

Antalya'nın Kemer ilçesinde kaybolan ve dün dağlık alanda ölü olarak bulunan Nadezhda Iarygina'nın ölümüne ilişkin, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. 8 Ocak günü saat 12.00'de otelden çıkış yapması gereken Nadezhda Iarygina'ya otel yetkilileri tarafından ulaşılamaması üzerine gerekli araştırmanın başlatıldığı belirtilen açıklamada, 4 Ocak günü tek başına Çalış Tepesi istikametine doğru tek başına yürüdüğü bilgisi edinilince AFAD ekipleriyle birlikte arama çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

YANINDA BOŞ UYKU HAPI KUTULARI BULUNDU

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "12.01.2024 günü sırt üstü yatar vaziyette, parası, gözlüğü ve sigarası gibi kişisel eşyaları ile birlikte boş uyku hapı kutuları, kokusundan içinde alkol olduğu değerlendirilen pet şişeler yanında, iç çamaşırlarının yerinde, beden bütünlüğü mevcut halde ölü olarak bulunmuş, şüpheli bir duruma rastlanılmadığı görülmüştür. Ayrıca şahsın odasında yapılan araştırmada da boş uyku hapı kutusu bulunmuştur. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlanılmıştır."

Öte yandan, ilçenin farklı noktalarına daha önce asılan kayıp ilanlarının Nadezhda Iarygina'nın ölümünden sonra kaldırıldığı gözlendi.