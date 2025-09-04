Haberler

Cumhuriyet savcısının boğazının kesildiği olayla ilgili kan donduran detay
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Ömerli'de bir restoranda yemek yediği sırada 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinde yakalanan zanlının 3 suç kaydı olduğu ve bir süre cezaevinde kaldığı ortaya çıkarken, restoranda 2 yıl boyunca garsonluk yaptığı dönemde Cumhuriyet Savcısı ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştıkları öğrenildi.

Çekmeköy'deki bir restoranda meydana gelen olayda, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan(58), daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can G.(19) tarafından boğazından bıçaklandı. Şüpheli gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcısı Kayhan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde suç aleti ile yakalanan Mustafa Can G.'nin 3 adet suç kaydının olduğu ve bir süre cezaevinde kaldığı belirlenirken, şüphelinin daha önce olayın yaşandığı restoranda 2 yıl garsonluk yaptığı öğrenildi.

Olay saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması ile şüpheli Mustafa Can G., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ GÜL OLAY YERİNDE

İstanbul Valisi Davut Gül, olayın yaşandığı restorana gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. İstanbul Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan Kayhan, Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesinde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

3 ADET SUÇ KAYDI OLDUĞU VE CEZAEVİNDE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayan Mustafa Can G.'nin, olayın yaşandığı restoranda 2 yıl boyunca garsonluk yaptığı ortaya çıktı. Mustafa Can G.'nin, 'kadına karşı şiddet', 'ısrarlı takip', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 3 adet suç kaydının olduğu ve 09.11.2024-15.01.2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirlendi.

GARSONLUK YAPTIĞI DÖNEMDE SAVCI İLE TARTIŞMIŞ

İşletmeye sürekli müşteri olarak giden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın, şüpheli Mustafa Can G. ile işletmede garson olarak çalıştığı dönemde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştıkları ve aralarında bu nedenle husumetin başladığı tespit edildi. Bu husumetten dolayı şüpheli Mustafa Can G.'nin akşam saatlerinde işletmeye gelerek Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçakladığı öğrenildi. Şüpheli olay yerinde suç aleti ile yakalanarak gözaltına alınırken, restoranda yapılan incelemeler sırasında gerekli delillerin toplandığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıİsmail Zeynep:

Katilin ismi görseli vs herşey paylaşılmış. Hergün cinayet haberi okuyorum hiçbirinde katilin açık resmi ve ismini paylaşmazdınız? Ölen savcı olunca tabi.

Yorum Beğen157
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Mirdeslioglu:

Salak salak yorum yapmadan önce bir araştır soruştur öğren mekan savcıya ait bir işyeri işten çıkarma sonucu vuku bulmuş bir olay

yanıt7
yanıt27
Haber Yorumlarız4csyy4jzr:

bunlar en son kurtlar vadisinde oluyordu. bir baş savcının kafasını kesiyorlar. siddet, yolsuzluk, fakirlik, mutsuzluk, her şey tavan yaptı ülkede. geçen gunku haberi hatırlayan var mı ? hani en huzursuz ülkeler mi neydi. Türkiye 150 ülkenin en sonuncularindandi. bizden sonra kuzey kore geliyordu. yahu kardeşlerim sizce de bu bisey anlatmiyormu? yetmedi mi?

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElazig Yasa:

Bak yorumu beğenmeyen 9 koyun seninle aynı görüşte değilmiş. Onlara göre durum tam tersine imiş :)

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıy.i:

bir katille bir savcının ne husumeti olabilir ki :D husumetlisi diyip duruyorsunuz he amcaoglu tarla husumeti var...

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Mirdeslioglu:

Daha önce isletmede çalışan bir eleman,miş ve işten çıkarılmış bu yüzden olsa gerek mekan savcıya ait bir işletme

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıZamla BOĞUŞANTÜRK:

Sustular sustukça sıra onlara geldi!

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaberler.com .:

En güzel yorum

yanıt18
yanıt0
Haber Yorumlarıİsmail Zeynep:

Katilin ama ekranda yüzü açık haber detayında yüzü buzlanmış. Önceki haberde ismi net yazıyor. Bu haberde soyadı kısaltılmış. Şu haberi yazan arkadaşı şutlayın

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
