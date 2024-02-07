Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Koordinasyonu ile ünlü isimler deprem bölgesinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı ve Trt müzik programcısı Züleyha Ortak , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Koordinasyonunda, depremin ilk haftasından bu yana ünlü isimleri depremzedelerle buluşturarak moral verdiklerini söyledi.

Konteyner kentte ailelere ziyarette bulunduklarını belirten Ortak , "Depremin birinci yıl dönümü dolayısıyla geldik . Onlar bizi görünce mutlu oluyorlar… İletişim Başkanlığımızın bizlere emanet ettiği küçük hediyeleri ulaştıracağız . Bizler elimizden geldiği sürece bölgeyi yalnız bırakmadık , bırakmamaya da devam edeceğiz ta ki buralar ayağa kalkana kadar" dedi.

Sunucu Melike Öcalan da Afetzedelerin yanlarında olduklarını "Bir yıl önce bu acıyı yaşadığımızda ülkece zaman zaman farklı acılar yaşanıyor ve her zaman kurduğumuz bir cümle var "ateş düştüğü yeri yakıyor " amabu sefer hepimizin canı yandı . O acı da unutulmaması ve unutturulmaması gereken bir acıydı . Biz de elimizden geldiğince bölgeye gelip gittik ve gelmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu . Oyuncu Muhammed Emre Kaya ise deprem bölgesine birçok kez geldiğini söyledi . Depremin büyük afet olduğunu aktaran Kaya , " Depremde hayatını kaybettiklerimize içimiz kan ağlıyor . Kalanlara da ayrı bir zorluk var . Elimizden ne gelir diye bu bölgelere geliyoruz . Burada kiminle konuşsak illaki bir yakınını kaybetmiş. Afetzedeler burada elinden geleni yapıyor , Allah devletimizden razı olsun elinden geleni yapıyor . İnşallah hep beraberbu işin üstesinden geleceğiz ." diye konuştu .

Çocukları kemençe çalarak eğlendiren sanatçı Serkan Aydın ise yaraların tez zamanda satılmasını temenni ederek, "2023 yılı bizim için ne kadar hızlı geçtiyse buradaki insanlar içinde hüzünlü geçti . Ben buraya geldiğimde gördüğüm manzaradan çok üzgündüm. Kiminle konuşsanız bir hikayesi var , bir yakınını sevdiğinikaybetmiş " dedi .

Sosyal Medyanın sevilen ismi Gastronomi ve Seyahat yazarı Neslihan Durna " Bölgede olmaktan çok mutlu olduğunu depremzedelerin her zaman yanında olmaya çalıştığını ve her fırsatta yeniden geleceğini söyledi. Hiç bir zaman unutmadık ve unutturmayacağız " dedi .

Sanat , Tv ve Sosyal medyanın sevilen isimleri Züleyha Ortak , Melike Öcalan , Neslihan Durna, Muhammed Emre Kaya , Serkan Aydın , Burak Haktanır , Fulya Soybaş , Buse Turan , Naz Şimşek Adıyaman ve Malatya 'da konteyner kentleri ziyaret etti. Ziyarette ikramlar yapıldı , depremzedeler ile sohbet edildi , çaylar içildi .Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda deprem bölgesine ziyarete gelen ünlü isimler , konteyner kentte yaşayan vatandaşlara moral verdi .