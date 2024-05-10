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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimize yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eyüpsultan'da öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'la ilgili bir açıklamada bulundu. Erdoğan, eğitim camiasına başsağlığı dileyerek "Öğretmenlerimize yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz. Müsterih olsunlar." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde lise müdürü olan İbrahim Oktugan'ın, öğrencisi tarafından öldürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere ve eğitimcilere yönelik şiddette cezaların yarı oranında artırılacağını duyurdu.

"SÜRATLE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Erdoğan, eğitimcilere yönelik şiddete karşı uygulanacak ceza düzenlemesiyle ilgili ayrıntılara da yer verdiği sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Evlatlarımıza kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkemizin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir.

Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa ve ihya eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır.

Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükûmet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz.

Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle,

• Öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak.

• Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek.

• Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek.

• Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

Öğretmenlerimiz müsterih olsun.

Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakârca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız.

Bu vesileyle, İstanbul'da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimize yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Eyüpsultan İstanbul 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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Yorumlar (14)

oturan:

Öğretmenlerin tek dersi bu değil maaşları artırın. Aç aç ölmeyelim bari

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Sefa Altun:

memleket texass oldu, adalet yok, eğitim yok,sağlık yok, ekonomik sıkıntılar daha neler neler,bu devran böyle giderse vay halimize vayyyyy...

yanıt2
yanıt0
Hüseyın Taşer:

bekçileri okul bekletin ne işi var bekçiinin sokak da millet le tartışıyorlar sürekli

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yanıtYanıtla
Kadir Tokay:

Ohh herkesin içine su serpildi

17
10
yanıtYanıtla
Cabbar aga:

Agam egleniii bizimle

22
2
yanıtYanıtla
Güven önemlş:

teşekkürler, sayın Başkan

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yanıtYanıtla
Göktuğ Başbuğ:

reis senden önce zaten kimse öğretmene dokunamazdi saygısı vardı köyde öğretmen kahveye geldiği zaman herkes ayağa kalkardi saygisindan ??

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Mustafa Kır:

geç gelen adalet, adalet değildir. Madem bu durumu duzeltecektiniz illa bir kaç vatan evladının ölmesini mı beklediniz.

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tamer topaloglu:

Sorun bence bu değil. kişilerin şiddet egilimi. Polise yapılan siddet, ogretmene, ogrencilerin kendi arasındaki şiddeti, askeri memuru. Bize ne oldu. Neyi kaybettik

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Kurt Savaş:

Şimdi anladığım şu özel okul öğretmenleri sadece şiddet olduğunda kamu statüsünde sayılacak. Öyle ise çok daha vahim bir durum ortaya çıkıyor. Öğretmen öğretmendir . Çünkü öğretmen olabilirsin diplomasını devlet veriyor . Sonra atanamıyor mecburen özele gidiyor ama özel öğretmen statüsünde devletle alakası olmuyor ne kadar saçma. peki özel okul mezunu öğrenci özel okul mezunu diploması verip 2. sınıf mı oluyor. Bu nasıl mantık. Acilen düzeltilmeli.

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