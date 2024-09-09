Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kabine sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da öldürülen Narin'in katillerinden hesap sorulacağını belirtti. Erdoğan, "Narin yavrumuz katledildi. Bunun hesabını soracağız. En ağır cezaya çarpıtılması için konunun takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da öldürülen Narin'inkatillerinin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Narin yavrumuz katledildi. Bunun hesabını soracağız." dedi.

KABİNE SONRASI "NARİN" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katillerin en ağır cezaya çarptırılacağını belirtti.

"NARİN KIZIMIZIN CANINI ALANLARDA MUTLAKA HESAP SORACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Narin yavrumuzun hunharca katledilmesi hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Narin kızımızın canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarpıtılması için konunun bizzat takipçisiyim, takipçisi olacağım. Sadece Narin evladımızın değil tüm çocuklarımızın gözündeki ışıltıyı söndüren ister bölücü çete, ister zehir tacirleri, ister vicdan fukaraları olsun bütün canilerle mücadeleyi sürdüreceğiz.

Milli mücadelede dönemin emperyalist güçlerine karşı direniş destanını yazmış millet olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Gazze'de, Ramanallah'ta verilen mücadelenin ne manaya geldiğini en iyi biz anlarız. İsrail güçleri tarafından kalleşçe öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi ailesine başsağlığı diliyorum. İsrail'le mücadelemize devam edeceğiz. Kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden 41 bin insanı katleden soykırımcı İsrail yönetimi işleri suçların hesabını kesinlikle vereceğiz."

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Diyarbakır 3-sayfa Güncel Kabine

Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kılıçlı yemin' çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok sert, "kılıçlı yemin" çıkışı

 Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı

Narin Güran cinayetinde yayın yasağı ile ilgili yeni karar

 Didem Arslan Yılmaz: Narin anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette gördüğü için öldürülmüş

Narin, bilmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürülmüş
Gizli tanığın her söylediği kan donduran cinsten! Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış

Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış
500

Yorumlar (4)

veli İdi:

Evet,başka Narin’ler ö*lmemesi için gükümet olarak ne yapacaksınız onu da öğrenmek istiyoruz.

19
0
yanıtYanıtla
Musa Budak:

O canı amcanın karekterine benzer bazı kendini bilmezler Narinin günlerce konusulmasindan rahatsız. Oysa bugün sadece konu Narin değil tüm ülkenin çocuklarının güvenliği, Narini maalesef koruyamadik bari cocuklarimizi koruyalim. Ama bu mesaji bile duygusuz cani ruhlu kişilerin anlamayacagindan eminim.

2
0
yanıtYanıtla
EjdeR karahanli:

öldüreni idam edersen ozaman sormuş olursun. çocuk ince çizgimizdir çocuk öldüren idam edilmelidir.

1
0
yanıtYanıtla
Osman Öner:

Narine kıyanları da emekli çiftçiniyi kıyanları da Allah bildiği gibi olsun

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Deha dizisi oyuncuları kim, konusu ne? Deha dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Deha dizisi kitaptan, yabancı diziden uyarlama mı? İsrail İtalya maçı hangi kanalda? İsrail İtalya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha hangi kanalda yayınlanacak? Fransa Belçika maçı hangi kanalda? Fransa Belçika maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Sergio Ramos Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Sergio Ramos'u alacak mı? Güney Kıbrıs Kosova maçı CANLI izle! (FULL HD) Güney Kıbrıs Kosova maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güney Kıbrıs Kosova maçı hangi kanalda? Güney Kıbrıs Kosova maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Çağlar Söyüncü neden yok, sakatlandı mı? Çağlar Söyüncü kaç maç yok, ne zaman dönecek? Türkiye İzlanda hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
title