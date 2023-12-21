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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazanıldığını duyurdu. Avukat Aydın, tazminatın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere KIZILAY'a bağışlandığını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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