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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan şiirin yazarı gözaltına alındı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ağlatan 'Şafak Türküsü' şiirinin yazarı Nevzat Çelik, İzmir yangınlarıyla ilgili paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Bu duruma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Çelik, "Hiç mi görmeyelim, duymayalım, konuşmayalım? Hiç mi eleştirmeyelim? Ne isteniyor? Mahalle yanarken hep saçımızı mı tarayalım? Peki, nasıl insan kalalım? Güzel günleri de görmek umuduyla" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Recep Tayyip Erdoğan Nevzat Çelik Sosyal Medya Nevzat Çelik Ahmet Kaya 3-sayfa İzmir 3.Sayfa Yaşam Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Savas Ozturk:

Şuna bak düşünce özgürlüğü bile kalmamış insanlar kendini bile ifade edemez hale geldiler

85
13
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erkan yüksel:

ulkenın ıçıne edıceksın ama kımse elestırmıcek ne guzel dunya bee..

78
13
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VEFA:

Düşünce ve ifade özgürlüğü bütün özgürlüklerin ve gelişimin kaynağıdır. Bir tane İslam ülkesi yok ki halkı mutlu ve kendini güvende hissetsin. Öğrenmenin, anlamanın, akletmenin değişimin vakti geldi de, geçiyor bile!...

32
11
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Hamit Gündoğdu:

Elbet ya doğru insanları bulacağız yada herkes doğru yolu bulmak zorunda ama yol yakınken tabi.. bir güzel şehrimizin insanlarına gavur diye yaftalamak çok garabet bir durum. İzmir'in tarihini okusalar tövbe etmeleri gerekir.. ama cehalet buna izin vermiyor..elbet zamanı geldiğinde kimin gavur olduğuda ortaya çıkacak...

24
5
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Mustapha Kose:

dikkat edin burada yazilanlarida okurlar . 6 ay yatmayalim .

4
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