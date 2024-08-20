Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan şiirin yazarı gözaltına alındı

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Yorumlar (5)
Şuna bak düşünce özgürlüğü bile kalmamış insanlar kendini bile ifade edemez hale geldiler
ulkenın ıçıne edıceksın ama kımse elestırmıcek ne guzel dunya bee..
Düşünce ve ifade özgürlüğü bütün özgürlüklerin ve gelişimin kaynağıdır. Bir tane İslam ülkesi yok ki halkı mutlu ve kendini güvende hissetsin. Öğrenmenin, anlamanın, akletmenin değişimin vakti geldi de, geçiyor bile!...
Elbet ya doğru insanları bulacağız yada herkes doğru yolu bulmak zorunda ama yol yakınken tabi.. bir güzel şehrimizin insanlarına gavur diye yaftalamak çok garabet bir durum. İzmir'in tarihini okusalar tövbe etmeleri gerekir.. ama cehalet buna izin vermiyor..elbet zamanı geldiğinde kimin gavur olduğuda ortaya çıkacak...
dikkat edin burada yazilanlarida okurlar . 6 ay yatmayalim .
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