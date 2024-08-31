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Cuma namazında Atatürk için skandal ifadeler: Kafirin ruhuna Fatiha okunmaz

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Gaziantep'te cuma hutbesi sırasında imama müdahale edip Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuna Fatiha okunmasını isteyen bir vatandaşın sözleri kısa süreli gerginliğe neden oldu. Vatandaşın bu talebine tepki gösteren başka bir kişi "Kafirin ruhuna Fatiha okunmaz" şeklinde skandal bir ifade kullandı. Bu sözler üzerine camide tansiyon yükseldi.

30 Ağustos 1922, Türk ordusunun Yunan işgaline karşı başlattığı Büyük Taarruz'un kesin zaferle sonuçlandığı tarih olarak bilinir. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Dumlupınar Meydan Muharebesi ile zaferle taçlandı.

DİYANET'İN HAMLESİ TOPLUMU GERDİ

Kurtuluş Savaşı'nın son aşamasını temsil eden ve Türkiye'nin bağımsızlığını kazanmasında kritik bir dönüm noktası olan bu tarihi zaferin 102. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ancak bu yıl da Diyanet'in 30 Ağustos hutbesinde bu zaferin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün adını geçirmemesi bir süredir gündemi meşgul eden tartışmanın fitilini yeniden ateşledi. Öyle ki bu tartışmalar camilerin içlerine kadar taştı.

CAMİDE "FATİHA" GERGİNLİĞİ

Bunun son örneğini Gaziantep'te gördük. Cuma hutbesi sırasında bir vatandaş, imama müdahale edip Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuna Fatiha okunmasını istedi. Bu talep üzerine camide kısa süreli gerginlik oldu. O esnada Atatürk için Fatiha okunmasını isteyen vatandaşa tepki gösteren başka bir kişi, "Kafirin ruhuna Fatiha okunmaz" diyerek skandal bir ifadeye imza attı. O anlara ilişkin görüntüler başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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Yorumlar (19)

Abdullah KARAMAN:

Doğru söylemiş. Niye zorunuza gidiyor. Adamı zorla müslüman yapmak istiyorsunuz. oysa dinimizde zorlama yoktur.

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Zor Hayat:

İnanmadığı bir dine dayatmalarla dua ettirmek ortalığı ancak karıştırır

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Fatih Yılmaz:

helal olsun ateist olduğunu kanıtlayan bir sürü delil ve şahit var. koruma kanunu olmasa daha neler çıkacak

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Vatansever:

Şimdi kafir bir insan Müslüman bir insana dua edebilir mi edemez

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VEFA:

Barışa ve sevgiye dayanan bir din ve inanç iddiası olan ayrımcılık yapmaz herkese, her şeye dua edilebilir. Şiddete ve ayrımcılığa yönelik dinlerde ötekileştirme, aşağılama vardır. Nasıl ve ne şekil olduğunuza varın siz karar verin!...

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Mehmet Vatandaş:

dua edin etmeyin O'nun milletinin gönlündeki yerini, sevgi ve saygısını değiştiremezsiniz. Ayrıca öldükten sonra kişilere duanın bir faydası yoktur manasını bile bilmediğiniz Fatihanın Türkçesin bakın ölen kişi ile ne alakası ne faydası var

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Haydo:

Atatürk cehaletle mücadele etti, şimdiki tartışmalar her şeyi özetliyor. Yoruma gerek yok

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Özcan Özcan:

ATATÜRK İNANACAKMIŞ DA SONRA BALIĞIN KARNINDA 40 GÜN İNSAN YAŞADIĞI MASALI AKLINA GELİYORMUŞ İNANAMIYORMUŞŞŞ

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ömer:

ÇORBAYA SİNEK BAZEN DÜŞER

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Sefa:

Ömer kardeşim çorbaya sinek düşer demişsin doğru. o sinek bu vefa gibi ıstraılın ac lt leri. o kadar normal ki hep birilerinin altndn sesleniyorlr.

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