Cuma namazında Atatürk için skandal ifadeler: Kafirin ruhuna Fatiha okunmaz

30 Ağustos 1922, Türk ordusunun Yunan işgaline karşı başlattığı Büyük Taarruz'un kesin zaferle sonuçlandığı tarih olarak bilinir. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Dumlupınar Meydan Muharebesi ile zaferle taçlandı.

DİYANET'İN HAMLESİ TOPLUMU GERDİ

Kurtuluş Savaşı'nın son aşamasını temsil eden ve Türkiye'nin bağımsızlığını kazanmasında kritik bir dönüm noktası olan bu tarihi zaferin 102. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ancak bu yıl da Diyanet'in 30 Ağustos hutbesinde bu zaferin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün adını geçirmemesi bir süredir gündemi meşgul eden tartışmanın fitilini yeniden ateşledi. Öyle ki bu tartışmalar camilerin içlerine kadar taştı.

CAMİDE "FATİHA" GERGİNLİĞİ

Bunun son örneğini Gaziantep'te gördük. Cuma hutbesi sırasında bir vatandaş, imama müdahale edip Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuna Fatiha okunmasını istedi. Bu talep üzerine camide kısa süreli gerginlik oldu. O esnada Atatürk için Fatiha okunmasını isteyen vatandaşa tepki gösteren başka bir kişi, "Kafirin ruhuna Fatiha okunmaz" diyerek skandal bir ifadeye imza attı. O anlara ilişkin görüntüler başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.