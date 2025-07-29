Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün

Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
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Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
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Adana'nın Çukurova ilçesinde aile içinde yaşanan tartışma sırasında baba, tabanca ile eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar etti. Olay sırasında evde bulunan ailenin diğer çocuğu olan Eda Verimli'nin silah sesleri üzerine evden kaçarak kurtulduğu öğrenildi.

Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde, infaz koruma memuru Eyüp Verimli henüz bilinmeyen bir sebeple eşi Merve ile kızı Elif Verimli'yi tabanca ile vurarak öldürdü.

KÜÇÜK KIZI KAÇARAK KURTULDU

Bu sırada çiftin diğer kızları, silah seslerini duyunca evden kaçarak komşularına sığındı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin kapısına polisin geldiğini fark eden Eyüp Verimli, teslim olmamak için aynı tabanca ile kendini vurarak intihar etti.

Çukurova'da Aile İçi Cinayet ve İntihar: İnfaz Koruma Memuru Eşi ve Kızını Öldürdü

AİLENİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Silah sesleri ve evden yükselen yardım çağrıları üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, Eyüp, Merve ve Elif Verimli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı sitenin önünde toplanan yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DİKKAT ÇEKEN YAZI: "BEN SENİ TESADÜFEN SEVİM..."

Kocası tarafından öldürülen Merve Verimli'nin sosyal medya hesabındaki, "Kızlarım olsun bana bir şey olmaz", "Sen beni tesadüfen gördün, ben seni yanlışlıkla sevdim" yazısı ise yürekleri dağladı.

Çukurova'da Aile İçi Cinayet ve İntihar: İnfaz Koruma Memuru Eşi ve Kızını Öldürdü

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMelih İnce:

ekonomik olumsuzluklar doğrudan aileyi hedef alıyor. kadınlar kendilerine tanınan kanuni hakkı kötüye kullanarak ilk fırsatta ayrılmayı istiyor. tazminat ve nafaka bu istekleri kolaylaştırıyor. boşanmak bu kadar basit olmamalı.

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Haber Yorumları1980_lerde_Türkçe_Böyle Değildi:

Eski zamanlarda sanki "intihar" demezdik. "intar" derdik ? Şu an bile insanlar konuşurken, sanki "i" harfi hiç kullanılmıyor "intihar" kelimesinde ?

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Haber Yorumlarıknn_karani:

herkes her şeyi ekonomiye bağliyor cahalet hepsi birazda Allah’ın emir ettiği şekilde yaşayın baklaım böyle şeyler oluyorumu

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu haberi duygusallaştırmayın iradesi olmayan bencil adi bir katil masum yavrudan ne istedin çok hevesliydin ölmeye yalnız kendini öldürseydin başkalarının canına niye kastettin

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