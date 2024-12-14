Çubuk'ta Av Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kişinin av sırasında kazayla vurduğu 12 yaşındaki kuzeni hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. M.A (17), kuzeni Z.Y.A.'yı (12) av esnasında ruhsatsız av tüfeğiyle başından vurdu. Başından vurulan Z.Y.A. hayatını kaybetti. M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk incelemelere göre, M.A.'nın kuzenini yanlışlıkla öldürdüğü tespit edildi. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturmaya devam ediyor. - ANKARA