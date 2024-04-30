Çorum'da feci kaza! Anne ve kızı hayatını kaybetti
Çorum-İskilip karayolunda bir otomobil ile ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne ve kızı ise hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişiler ise hastaneye kaldırıldı.
Çorum- İskilip karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı hayatını kaybetti.
İskilip istikametinde seyir halinde olan Nazlı Baskın idaresindeki otomobil ile Ahmet Altunaya yönetimindeki ticari araç Kızılırmak Köprüsü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve kızları Eylül ile Elif Baskın, ticari araç sürücüsü ve yanında bulunan İsmail Başar yaralandı.
HASTANEDE CAN VERDİLER
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nazlı Baskın ve kızı Eylül Baskın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.