Çöl tozu bulutu İzmir'de etkisini sürdürüyor

İZMİR - Kuzey Afrika'dan rüzgarlarla taşınan çöl tozu bulutu, İzmir'de gece de etkili oluyor. Çöl tozu bulutunun oluşturduğu etki havadan da görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası, Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu bulutu İzmir'de gündüz saatlerindeki etkisini gece de sürdürüyor. Kentte gökyüzünü çöl tozu bulutu kaplarken, şehir merkezinde görüş mesafesinde azalma meydana geldi. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre merkez ilçelerden Konak'ta hava kalitesi değeri 'iyi' olarak ölçülürken; Bayraklı, Balçova, Bornova, Buca, Karabağlar ve Karşıya ilçelerinde ise hava kalitesi 'orta' derece olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, kentte etkili olan çöl tozu bulutu havadan da görüntülendi.