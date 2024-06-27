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Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı

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İstanbul Bahçelievler'de yapıldıktan sonra 3 kat daha eklenen binanın etrafındaki apartmanlarla ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda binanın etrafındaki 3 apartmana da kaçak kat çıkıldığı belirlendi. Öte yandan çevredeki 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi ve vatandaşlar otellere yerleştirildi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir binada sabaha karşı çökme meydana gelmesiyle büyük panik yaşandı. Binada yaşayanlar, olay sonrası dışarıya çıkarken olayda can kaybı ve yaralanma olmadı. Çevredeki binalar tedbir amaçlı tahliye edilirken çökme yaşanan binanın yanındaki 3 apartmanda kaçak kat tespit edildi.

Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı

ÇÖKEN BİNAYA YAPIMINDA 14 YIL SONRA 3 KAT DAHA ÇIKILMIŞ

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'taki 7 katlı binanın bir bölümünde saat 04.45 sıralarında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı

Ekiplerin çalışmalarında enkaz altında kalan olmadığı belirlendi. Araştırmalarda binanın 1980 yılında 4 katlı olarak yapıldığı, 1994 yılında kaçak olarak 3 kat daha eklendiği tespit edildi.

Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı

ETRAFINDAKİ 3 BİNADA KAÇAK KAT

Kısmen çökme meydana gelen binanın çevresinde tedbir amaçlı boşaltılan 3 binadan karot örneği alındı. Çıkan sonuçlara göre 3 binaya da sonradan kaçak kat çıkıldığı öğrenildi.

Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı

Yadigar Sokak'ta bulunan 7 katlı binaya 2 kat, Kale Sokak'ta bulunan 7 katlı binaya 2 kat ve yine Kale Sokak'ta bulunan 6 katlı bir başka binaya da kaçak şekilde 1 kat çıkıldığı ortaya çıktı.

2 YAPI TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin tespit çalışmalarında Yadigar Sokak'taki binanın arkasındaki Kale Sokak'ta yer alan iki yapının çökme sırasında zarar gördüğü belirlendi.

Belediye ekipleri megafonla duyuru yaparak, binanın tedbiren boşaltılması gerektiğini bildirdi. Vatandaşların değerli eşyasını almalarına kontrollü şekilde izin verildi.

VATANDAŞLAR OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Dairelerin kapısına işaretleme yaparak karot örnekleri alan ekipler, binaların ana kapısını mühürledi. Tahliye edilen bina sakinleri, belediye ekipleri tarafından otellere yerleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Vural Akbıyık:

genelde seçim zamanı kimse bişey demediği için kaçak olarak çıkılan katlar... emlak vergisi vs. vergide ödenmiyor tabii

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