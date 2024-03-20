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Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı

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Şırnak'ta DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteri düzenleyen ve polise saldıran gruba ekipler müdahale etti.

POLİSE TAŞ ATTILAR

DEM Parti tarafından Cizre Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen Nevruz kutlamasının sonunda yüzleri maskeli bir grup, polise taşlarla saldırdı. Polisin 'dağılın' uyarılarına rağmen eylemlerini sürdüren gruba polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Ara sokaklarına kaçan grup, polis ekibinin müdahalesiyle dağıtıldı.

Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteri düzenleyen gruba polis müdahale etti

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İzinsiz gösteri düzenleyip polis ve polis araçlarına saldırdıkları tespit edilen birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı

Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

DEM Parti Şırnak Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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