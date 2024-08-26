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Şırnak'ın Cizre ilçesinde şehit düşen polisler için anma töreni düzenlendi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 8 yıl önce PKK'lıların düzenlediği saldırıda şehit düşen 12 polis için anma töreni yapıldı. Törende, şehitler için dua edildi ve anıtlara karanfil bırakıldı. Kaymakam Baycar, terörle mücadelenin devam edeceğini belirtti ve terör örgütünün bitirilmesi için kararlılık vurgusu yaptı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 8 yıl önce Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasına PKK'lıların bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit düşen 12 polis için şehit oldukları yerde anma töreni yapıldı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü, PKK'lılar tarafından 26 Ağustos 2016'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve 12 polisin şehit düştüğü, 75 polisin yaralandığı Konak Mahallesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasının yerine yaptırılan "Şehitler Anıtı ve Parkı"nda anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Şehit polisler için düzenlenen anma programında konuşan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edeceğini söyledi. Bugün burada huzurla, refah ve barış içerisinde yaşanılıyorsa buradaki ve tüm şehitlerin sayesinde olduğunu belirten Kaymakam Baycar, "Biz devlet olarak 85 milyon olarak bitmeyeceğimize göre polisimiz, askerimiz, ordumuz bitmeyeceğine göre terör örgütü bitecektir. Bugün çok şükür ki eskiye nazaran bir barış ve huzur ortamını sağladık. Ancak bununda bedelini ödedik. Dünyanın en güzel ve stratejik coğrafyasındayız. Bu coğrafyada yaşamanın maalesef bir bedeli var. Çünkü bu kadar kıymetli topraklarda yaşamanın bize bedeli dış mihrakların farklı farklı hesapları olan birçok gücünde bizim topraklarımızın üstünde maalesef hedef ve kirli emelleri olmasına sebebiyet veriyor. Ama şunu bütün dünyaya gösteren ordumuz, askerimiz, polisimiz var ki her ne şart altında olursa olsun bayrağımızı her zaman dalgalandıracağız. Son neferimiz kalana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Dolayısı ile biz terör örgütünü bitirme azim ve kararlılığındayız. Çok şükür yurt içinde yok denecek kadar az bir rakam ve seviyeye indirdik ve inşallah yurt içinde de yurt dışında da tamamen etkisiz hale getirecek kudret ve iradeye sahibiz" dedi.

Yapılan konuşmaların akabinde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, şehitler için dualar okundu. Akabinde de törene katılanlar şehit anıtlarına karanfil bıraktı.

Törene, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, İlçe Emniyet Müdür Ayhan Elmalı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Cizre PKK Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Haberler

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