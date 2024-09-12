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Narin'in ardından bir kahreden haber daha! İstismara uğrayan Sıla bebek entübe edildi

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Ülke olarak Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran'ın yasını tutarken Tekirdağ'da cinsel istismara maruz bırakılan ve dövülen Sıla bebekten de kahreden haber geldi. Sıla bebek, beyin kanaması tanısıyla tedavi altına alındığı hastanede entübe edildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara maruz bırakılıp dövülen 2 yaşındaki Sıla bebek, tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıla'nın kardeşinin ise devlet koruması altına alındığını duyurdu. Sıla ile ilgili başlatılan soruşturmada anne ve üvey babanın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

"KOMŞU DÜŞÜRDÜ" DİYEREK HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Malkara'da yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı S.Y.'yi 2 Ağustos günü Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Vücudundan morluklar olan anne Yeniçeri, doktorlara çocuğu, bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan Sıla bebek, daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, geçen pazar akşamı S.Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Narin'in ardından bir kahreden haber daha! İstismara uğrayan Sıla bebek entübe edildi

DOKTORLAR DARP İZİ VE MORLUKLAR SAPTADI

Baygın halde olan Sıla bebeği muayene eden doktorlar, darp izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla bebek, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca Sıla bebeğin aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

KARDEŞİ KORUMA ALTINA ALINDI

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşularının bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Yapılan incelemenin ardından ailenin diğer 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Müdürlük ayrıca anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu.

Narin'in ardından bir kahreden haber daha! İstismara uğrayan Sıla bebek entübe edildi

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve gizlilik kararı aldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından polis kıyafeti giydirilerek adliyeye sevk edilen Bakiye Yeniçeri, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Çocuğu ihmal' suçundan tutuklanıp cezaevine götürüldü. Gece saatlerinde mahkemeye çıkarılan Sıla bebeğin bırakıldığı komşularının isimleri açıklanmayan 13 ve 14 yaşlarında olan 2 çocuğu da tutuklandı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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Yorumlar (25)

VEFA:

Kafir dediğiniz toplumlar bizden daha ahlaklı, daha vicdanlı ve merhametli. Şimdi söyleyin "Asıl kafir kim!.. "

333
36
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Ethem Acar:

İnşallah hilafet inşallah Şeriat

168
121
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Fatih Sultan:

Cezalar caydırıcı olmalı. Çocuklara karşı işlenen suçlar ağırlaştırılmış cezalar içermeli

284
1
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Ahmet AKGÜL:

ya rabbiiiiii, artık adaletli bir sistem kurun yeter yaa

158
1
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Zarif Müslim:

Allah'tan geldik, Allah'a dönüşeceğiz .. :(

23
81
yanıtYanıtla
Seydo:

Yeni Türkiye

87
13
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Ali Tokgönül:

Yeeeteeeeeeeerr . Hadi hükümet idama var mısın , yemiyor değil mi ?

57
10
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Emre null:

mazlumu aldılar da katletti caniler bu masuma mi yanalim Narin kızımıza yanalim gelmeyen idama mi yanalim serbest piyasa zulmüne mi yanalim yasaklanmayan katil alkole mi yanalım yumurta nin bim de 125 lira oluşuna mi yanalim ulkedeki ahlaki çöküşe mi yanalim yoksa caydırıcı olmayan cezalara mi yanalım neye üzüleceğimizi neye yapacağımızı şaşırdık ALLAH yardımcımız olsun

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3
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Ağa Aytaş:

Cezalar sadece çare değil cehalet kaldırılmalı toplum bilinçlenmeli 6 yaşındaki çocuğu evlendirenler oldu bu ülkede hemde hoca hacı ayağında olanlar.

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Nilay Durmaz:

Bence kıyamet çok yakın bugün yarın kopar heralde.

45
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