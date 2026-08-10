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Aydın'da 350 Bin TL'lik Büyükbaş Hayvan Dolandırıcılığı: Jandarma Hayvanları Buldu

Aydın'da 350 Bin TL'lik Büyükbaş Hayvan Dolandırıcılığı: Jandarma Hayvanları Buldu
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Aydın'ın Çine ilçesinde 3 büyükbaş hayvanını 365 bin TL'ye satan C.E.D., 350 bin TL alacağını alamayınca jandarmaya başvurdu. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu hayvanlar Nazilli'de bulunarak sahibine teslim edildi, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı ve adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde 365 bin TL karşılığında sattığı 3 büyükbaş hayvanının bedelinin 350 bin TL'sini alamadığını belirterek şikayetçi olan şahsın hayvanları jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çine ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde C.E.D. (18) isimli şahıs 3 büyükbaş hayvanını 365 bin TL karşılığında sattığını, satış bedelinin 15 bin TL'sini nakit olarak aldığını ancak kalan 350 bin TL'nin kendisine ödenmediğini belirterek jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayın aydınlatılması ve hayvanların bulunması amacıyla çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü araştırmalar sonucunda 3 büyükbaş hayvanın Nazilli ilçesine götürüldüğü tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda olayla bağlantılı oldukları belirlenen R.Ş. (20), R.Ş. (24) ve H.Ç. (25) isimli şüpheliler yakalandı. Bulunan 3 büyükbaş hayvanın ise sağlıklı şekilde sahibine teslim edildi. Öte yandan şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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