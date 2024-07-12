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İzmir'de cinayet işledi, 11 yıl sonra Bursa'da terlikle gezerken yakalandı

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Bursa'da Güven Timleri, kimlik sorgusunda bir cinayet zanlısını yakaladı. Terlikle gezerken yakalanan zanlının, 2013 yılında İzmir'de işlenen bir cinayetin faili olduğu tespit edildi. Üzerinden kardeşinin kimliği çıkan zanlı, gözaltına alındı. Cinayet zanlısının, polisteki ifadesinde, "Ömür yeter mi çıkmaya bilmiyorum." dediği öğrenildi. Zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de 2013 yılında işlenen bir cinayetin faili Bursa'da Güven Timleri tarafından 11 yıl sonra yakalandı. Kardeşinin kimliğiyle 11 yıl boyunca şehir şehir gezen eli kanlı zanlının emniyetteki ifadesinde, "Ömür yeter mi çıkmaya bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri suça ve suçluyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Yankesicilik, kapkaç, hırsızlık gibi suçların yaşanmaması için kılıktan kılığa giren Güven Timleri devriye esnasında şüphelendikleri bir şahsı durdurdu.

İzmir'de cinayet işledi, 11 yıl sonra Bursa'da terlikle gezerken yakalandı

PANİK YAPINCA YAKAYI ELE VERDİ

Şüpheli şahıs, Güven Timleri tarafından sorgulanırken panik yapınca yakayı ele verdi. Yapılan sorgusunda kardeşinin kimlik numarasını kullandığını tespit eden ekipler şüpheliyi orada gözaltına aldı. Kimlik tespitinin ardından şüphelinin F.Ç. olduğunu tespit etti.

2013 YILINDA İŞLENEN CİNAYETİN FAİLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

F.Ç.'nin yapılan sorgusunda İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Kasten adam öldürme" suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. 2013 yılında İzmir'de işlenen bir cinayetin firar zanlısı olan F.Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Kısa bir süre önce Bursa'ya taşınan F.Ç., büyükşehir olduğu için rahat saklanma düşüncesiyle geldiği ve çok geçmeden Güven Timleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

İzmir'de cinayet işledi, 11 yıl sonra Bursa'da terlikle gezerken yakalandı

İFADESİ "PES" DEDİRTTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen F.Ç. ifadesinde, "Ömür yeter mi çıkmaya bilmiyorum" dediği öğrenildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güven Timleri Bursa İzmir Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Haberler

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