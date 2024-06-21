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Çin'de sel ve heyelan: 47 kişi hayatını kaybetti

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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde etkili olan sel ve heyelanlar nedeniyle 47 kişi hayatını kaybetti. Felakette toplam 2 bin 247 ev yıkılırken, maddi zararın yaklaşık 822 milyon ABD doları olduğu belirtildi.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletini sel ve heyelan vurdu. Felakette şu ana kadar 47 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'de sel ve heyelan: 47 kişi hayatını kaybetti

47 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'in Guangdong eyaletinde pazar gününden bu yana etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar hayatı durma noktasına getirdi. Meizhou şehrindeki sel ve heyelanlarda 47 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Can kayıplarının 38'inin Pingyuan'da, 9'unun Meixian ve Jiaoling'te kayda geçtiği aktarıldı.

Çin'de sel ve heyelan: 47 kişi hayatını kaybetti

MADDİ ZARAR 822 MİLYON DOLAR

Felakette toplam 2 bin 247 evin yıkıldığı, yaklaşık 356 kilometrelik yolda, köprülerde ve tarım arazilerinde büyük hasar meydana geldiği aktarıldı. Ekonomik kaybın toplam 5.85 milyar yuan (yaklaşık 822 milyon ABD doları) olduğu olduğu ifade edildi. Kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor.

Çin'de sel ve heyelan: 47 kişi hayatını kaybetti

YAĞIŞLAR SÜRECEK

Ulusal Meteoroloji Merkezi, güneydeki birçok bölge ve kuzeydeki birkaç nokta için uyarı verdi. Çin'in orta kesimindeki Henan, Anhui ve Hubei eyaletlerinin yanı sıra kıyıdaki Jiangsu eyaleti ve güneydeki Guizhou eyaletinde de dolu ve şiddetli fırtına bekleniyor.

Çin'de sel ve heyelan: 47 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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