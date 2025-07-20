Geçen ay boşandığı eski kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Geçen ay boşandığı eski kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü
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İzmir'in Çiğli ilçesinde geçtiğimiz haziran ayında boşandığı eski eşi tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Balatçık Mahallesi'nde yaşayan Demet Akarsu ile eski eşi Halil T. arasında tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışma sırasında Halil T, eski eşi Akarsu'yu vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 45 yaşındaki Akarsu, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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TUTUKLANDI

Polis ekiplerince Halil T, suç aleti bıçakla olay yerinde gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

GEÇEN AY BOŞANMIŞLAR

Halil T. ile Demet Akarsu'nun bu yıl haziran ayında boşandıkları ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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