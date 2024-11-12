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Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk'u Mehmet Aydın bambaşka biri oldu

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Kurduğu Çiftlik Bank dolandırıcılık sistemiyle binlerce kişiyi mağdur eden ve 'Tosuncuk' lakabıyla bilinen Mehmet Aydın, mahkemeye itiraf dilekçesi gönderdi. Cezaevinde çektirdiği fotoğrafıyla da dikkat çeken Aydın'ın eski halinden eser kalmadığı da görüldü.

Kamuoyunda ' Çiftlik Bank' olarak tanınan sistemin kurucusu Mehmet Aydın'ın yargılanması Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Hakkında 88 bin 302 yıl hapis cezası istenen Aydın'ın duruşmada, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafım" başlıklı bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Mektubuyla birlikte cezaevinde çekilmiş bir fotoğrafını da zarfa ekleyen Aydın, tığ gibi ince haliyle dikkat çekti.

"TOSUNCUK" LAKABINDAN ESER KALMADI

Verdiği kilolarla tanınmaz hale gelen Mehmet Aydın'ın yeni fotoğrafına Habertürk muhabiri Halil Sadri Yılmaz ulaştı. Cezaevindeki Aydın'ın eski görüntüsünden çok uzak olduğu gözlerden kaçmadı.

Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk'u Mehmet Aydın bambaşka biri oldu

CEZAEVİNDEN MAHKEMEYE MEKTUP

İnternet üzerinden kurduğu Çiftlik Bank oyunuyla binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan ve parasız kalınca teslim olan Mehmet Aydın, mektubunda davanın firari sanığı Ayhan Çalışkan'ı işaret etti. Aydın, Çalışkan'ın mağdurların parasıyla keyif sürdüğünü iddia etti.

"AYHAN ÇALIŞKAN MAĞDURLARIN PARASIYLA SEFA SÜRÜYOR"

Mehmet Aydın, mahkemeye gönderdiği mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Paraguay'ya gönderdiğimiz Bitcoin makinelerini Murat Evren ve güvenlik müdürüm Fehmi Suat'la birlikte Ayhan Çalışkan'ın İstanbul'daki şirket deposuna indirdik; onlar da şahittir. Makineler Paraguay'ya ulaştıktan sonra Ayhan Çalışkan Paraguay'daki ortağımıza 100 bin dolar göndermiştir. Davaya konulan MASAK raporunda bu havale görülmektedir. Bu para makinelerin kurulması için, masraflar için gönderilmiştir. Uruguay ve Paraguay'daki mal varlıkları biz tutuklanınca Ayhan Çalışkan'a kalmıştır. Çiftlik Bank mağdurlarının parasıyla Ayhan Çalışkan dışarıda sefa sürmektedir"

Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk'u Mehmet Aydın bambaşka biri oldu
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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