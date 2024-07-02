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Mahkeme salonunda yurt dışında özgürce yaşandığını, masum olduğu için döndüğünü anlattı

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Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada dosya mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi. Tutuklu sanık Mehmet Aydın savunmasında yurt dışında özgürce yaşadığını ve masum olduğu için Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Çiftlik Bank davasında tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, ağabeyi Fatih Aydın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, sanık avukatları salonda hazır bulundu.

''MAĞDURLARIN ZARARINI KENDİ İMKANLARIMLA GİDERMEK İSTİYORUM''

Savunma yapan Mehmet Aydın, "Bilirkişi raporuna göre kayyum atanan şirketlerin değeri müştekilerin zararını karşılayabilir. Tam 3 yıldır tutukluyum. Ben yurt dışında özgürce yaşıyordum. Masum olduğum için Türkiye'ye sığındım. Eğer tahliye edilirsem tüm mağdurların zararını mütalaa açıklanmadan önce kendi imkanlarımla gidermek istiyorum. Alınan bilirkişi raporuyla da sabit olmakla dolandırıcılık kastım bulunmamaktadır" dedi.Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, mütalaasını hazırlaması için dosyayı duruşma savcısına gönderdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 ayrı iddianamede, Çiftlik Bank'ın kurucusu ve 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi olan Fatih Aydın hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 86 bin 114 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ÇİFTLİK BANK OLAYI NEDİR ?

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari olan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı. Fatih Aydın da Temmuz 2021'de Uruguay'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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