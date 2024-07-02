Mahkeme salonunda yurt dışında özgürce yaşandığını, masum olduğu için döndüğünü anlattı

Çiftlik Bank davasında tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, ağabeyi Fatih Aydın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, sanık avukatları salonda hazır bulundu.

''MAĞDURLARIN ZARARINI KENDİ İMKANLARIMLA GİDERMEK İSTİYORUM''

İDDİANAMEDEN

ÇİFTLİK BANK OLAYI NEDİR ?

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari olan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı. Fatih Aydın da Temmuz 2021'de Uruguay'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.