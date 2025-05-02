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CHP Milletvekilinin Şoförü, Poliise Aracını Sürücü Durmadı

CHP Milletvekilinin Şoförü, Poliise Aracını Sürücü Durmadı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, CHP Milletvekili Adnan Beker'in şoförü, polis memurunun durdurma uyarısına uymayarak aracı üzerine sürdü. Şoför gözaltına alındıktan sonra adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Beker, olayın ardından sosyal medyada yapılan eleştirilere cevap verdi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde polis memurunun uyarılarına rağmen durmayarak aracı üzerine sürünce gözaltına alınan CHP Milletvekili Adnan Beker'in şoförü, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest kaldı.

Olay, Altındağ ilçesinde 23 Nisan Salı günü meydana geldi. Talatpaşa Bulvarı üzerinde görev yapan polis memuru, CHP Milletvekili Adnan Beker'e ait 06 TC 0066 plakalı Mercedes marka aracı Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe kapalı olması nedeniyle durdurmak istedi. Ancak şoför "dur" ihtarına uymayarak aracı polis memurunun üzerine sürdü. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, aracı üzerine doğru süren şoförden de şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şoför, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şoför, savcılık ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Milletvekili Adnan Beker ise sosyal medya hesabından yaşanan olayın görüntülerini paylaştı. İtibar suikastı yapıldığını savunan Beker, "Biz ne kimseye zarar veririz ne de polisimizin hukukunu çiğneriz. Ama kimseye de milletin hukukunu çiğnetmeyiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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