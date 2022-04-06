Jandarmadan nefes kesen operasyon! Eski belediye başkanı hırsızlık suçundan tutuklandı - Haberler

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Jandarmadan nefes kesen operasyon! Eski belediye başkanı hırsızlık suçundan tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Jandarmadan nefes kesen operasyon! Eski belediye başkanı hırsızlık suçundan tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde CHP'li eski belediye başkanı, çaldığı römorku satmak isterken jandarmanın başarılı takibi ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde meydana gelen olayda belde sakinlerinden S.K., römork ve römorkun içerisinde bulunan 2 adet su tankının çalındığı yönünde jandarmaya ihbarda bulundu. Harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma ve Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.

Jandarmadan nefes kesen operasyon! Eski belediye başkanı hırsızlık suçundan tutuklandı

JANDARMA ALICI GİBİ DAVRANDI

Yapılan çalışmada olayın gerçekleştiği dönemde Akharım beldesi eski Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Nurettin Özdemir'in römork sattığı belirlendi. Özdemir'in römorku sattığı M.A.A. ile alıcı kimliğinde irtibata geçen jandarma ekipleri şahıstan römorkun fotoğraflarını istedi. Bunun üzerine M.A.A., jandarmaya Whatsapp üzerinden fotoğrafları gönderdi. Şahsın gönderdiği fotoğrafları çalınan römorkun fotoğrafları ile karşılaştıran ekipler römorkun asıl sahibi olan S.K.'ya da fotoğrafları teyit ettirince fotoğrafın çalınan römork olduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon başlatan ekipler Özdemir ile birlikte Ç.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Jandarmadan nefes kesen operasyon! Eski belediye başkanı hırsızlık suçundan tutuklandı

ÇALINAN RÖMORK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski Belediye Başkanı Nurettin Özdemir ve Ç.Ç., hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan römorku da Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesindeki bir bağ evinin bahçesinde bulan jandarma ekipleri römorku asıl sahibi olan S.K.'ya teslim etti. S.K., çalınan römorkunu kendisini tekrar ulaştıran jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, Özdemir ve Ç.Ç.'nin ise olayı neden gerçekleştirdikleri yönünde bir bilgiye ise ulaşılamadı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Jandarma, Sandıklı, 3. Sayfa, Haberler

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Yorumlar (2)

Kemal Aslan:

O romorke mi muhtac kaldı yazik dustugu duruma bak..

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mahmut kemal :

Şaşırdık mı tabiki de hayır.

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