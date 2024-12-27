CHP'li belediyede skandal: Atatürk ve silah arkadaşlarını soykırımla suçladı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili belediye tarafından 7-10 Aralık tarihleri arasında 'Haklar Sempozyumu' düzenlendi. Düzenlenen program Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Çayeli ilçesindeki cenaze töreni ile aynı anda Fındıklı'da gerçekleştirilen şarkılı türkülü anıt açılışı ile gündeme gelmişti. 'Haklar Sempozyumu' ortaya çıkan görüntülerle yeniden gündeme geldi.

ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI SOYKIRIMLA SUÇLADI

Programa katılan İnsan Hakları Derneği (İHD) eski Genel Başkanı ve Demokratik Toplum Partisi (DTP) eski Milletvekili Akın Birdal'ın etkinlikte Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla ilgili sözleri tepkilere neden oldu. CHP'li Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun 'Ağabey olabilen, dostumuz, yoldaşımız' sözleriyle takdim ettiği Birdal, "Giresunlu Hacı Topal Osman Ağa" olarak bilinen Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren mahalli milis güçlerinin reisi ve muhafız taburu komutanı hakkında da konuşarak, verdiği gerçek dışı ve ispatlanması mümkün olmayan bilgilerle bir skandala imza attı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi yıllarındaki Giresunlulardan oluşan muhafız kıtasının komutanı olan Topal Osman'ın o yıllarda işgalci kuvvetlere karşı yaptığı mücadeleyi 'Ermeni soykırımı' ve 'Rum soykırımı' diye nitelendiren Birdal, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti hakkında da 'Çek, senet, mafya devleti' benzetmesi yaptı.

"KARADENİZ DENİLİNCE TOPAL OSMAN'I ANIMSIYORUM"

Birdal programda yaptığı konuşmada, "Eğer Türkiye demokratikleşecekse, özgürleşecekse barış içinde eşit ve özgür bir yaşam savunulacaksa bu Cumhuriyetin 100 yılıyla, 101 oldu yüzleşmesi gerekir. Ben Karadeniz denilince Topal Osman'ı anımsıyorum. Biraz da güncelleştirelim. Çek, senet, mafya devleti diyorlar ya. Arkadaşlar Demirel'in sıkça kullandığı bir söz vardı. Militarist bir söz ama tam da denk düşüyor; 'Yığınakta yapılan hata savaşın sonuna kadar sürer.' Türkiye Cumhuriyeti'nin yığınakta bir hatası var. Yığınakta bir hata yapıldı ve şimdi savaşın sonuna kadar sürüyor. Devlet mafya; biraz hatırladım ama şimdi Topal Osman Ermeni katliamında birinci rol oynamış, Rum katliamında birinci rol oynamış. Ondan sonra Ege'ye geliyor, yine Rumların orada katledilmesinde önemli rol alıyor. Şarapnel parçası geliyor baldırına, vurulunca topal kalıyor ve sonra adı Topal Osman kalıyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE HAKARET ETTİ

Topal Osman'ın Trabzon milletvekilini öldürmesi için Atatürk'ten talimat aldığını kaydeden Birdal, sonrasında Topal Osman'ın Atatürk'ü öldürmek için Çankaya Köşkü'ne gittiğini, Atatürk'ün ise kız kardeşi Latife Hanım'ın kıyafetleri ile Çankaya Köşkü'nden faytonla kaçtığını iddia ederek, Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretlerini sürdürdü. Cumhuriyet'in kuruluşunda 'mafya, devlet, siyaset ilişkisi' olduğunu iddia eden Birdal, "İnsan haklarının çok önemli bir maddesi var arkadaşlar; kişi güvenliği ve özgürlüğü. Bu ülkede kimsenin özgürlüğü ve güvenliği yoktur. O kurucuların bile. Atatürk nitekim kendi güvenliğini sağlamak için Topal Osman'ı Çankaya'ya çağırıyor, muhafız alayına. Trabzon Milletvekili Ali Şükrü, mecliste çok itiraz edenlerden, Atatürk'ü çok rahatsız edenlerden biri. Trabzon milletvekili. Atatürk 'Bunu susturun' diyor. Gidiyorlar Topal Osman'ın adamları, Ankara Hamam Pazarı'nda bir kıraathaneden Ali Şükrü'yü alıp götürüyorlar. Topal Osman kendi eliyle boyuyor Ali Şükrü'yü. Bir süre sonra tabii bunun diyetini istiyor Topal Osman Atatürk'ten. Böyle bir katile ne verilir, ne yapılır? Sallıyor Atatürk. Bunun üzerine Çankaya'da Papazın Bağı var köşke yakın. Topal Osman mahiyeti ile Çankaya'yı basma kararı alıyor ve Atatürk'ü öldürecek. Ama bunu Atatürk haber alıyor ve Topal Osman Çankaya'ya gelmeden 15-20 dakika önce Latife Hanım'ın, kız kardeşinin giysileri ile faytonla kaçıyor. Bakın şimdi 15 dakika önce gelse Topal Osman, Atatürk'ü ve mahiyetini katledecek. O zaman tarih başka yazılacak. Kurtuluyor ama Atatürk tabii bunun altında elbette kalmıyor. Bir süre sonra Topal Osman ve ekibinin hepsinin kellesi kesiliyor. Bununla da kalmıyor meclisten yasa çıkarılıyor, idam kararı. Hepsinin cenazesi çıkarılıyor ve ayaklarından asılıyor Topal Osman ve arkadaşları. Bakın şimdi kurucu tarihi böyle başlıyor. Mafya, devlet, siyaset ilişkisi. Ama şimdi öyle bir konumlanmış ki mafya arasında bir iktidar yarışı var" şeklinde konuştu.

ADD, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Rize Şube Başkanı Ömer Toprak, CHP'li belediyenin gerçekleştirdiği sempozyumda konuşan Akın Birdal hakkında suç duyurusunda bulundu. Birdal'dan 'şüpheli şahıs' ve 'malum zat' diyerek bahseden Toprak yaptığı açıklamada, "Fındıklı'da bir sempozyumda Atatürk'e ve milli mücadele kahramanlarına yönelik kullanılan iftira ve itham edici sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine laf söyleyen, Atatürk'e hakaret eden, cumhuriyeti ve milli mücadeleyi itibarsızlaştırmaya çalışan şüpheli şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Türk milletinin milli mücadelesini bir eşkıya hareketi olarak adeta nitelendiren malum zat hakkında şimdi hukuki bir süreç başlattık ve olayın takipçisi olacağız. Milli mücadele kahramanlarımıza, Topal Osman'a karşı da yakışıksız ifadeler kullanıyor. Bizim milli mücadelemizi Ermeni soykırımı, Rum soykırımı gibi veya katliamı gibi nitelendiriyor. Bu sözler için de suç duyurusunda bulunduk. Biz bağımsızlık mücadelesi verdik. Ülkemiz işgal edilmişti. İşgal orduları aynı zamanda çetelerle, suç örgütleriyle, kiralık katillerle halkımızın üzerine gelmişti. Bağımsızlığımızı ve namusumuzu kurtarmak için kahramanlarımızın verdiği mücadelenin arkasındayız. Mazlum milletler bu mücadeleyi örnek almıştır, bu mücadeleden esinlenmiştir. Bunu karalamaya çalışmak kimsenin haddi değildir. O hadsize bugün suç duyurusunda bulunduk. Kamuoyunun desteğiyle beraber olayın takipçisi olacağız" dedi.