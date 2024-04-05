Üye Girişi
Haberler

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu ofisinde ölü bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olay, saat 22.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi üzerinde bulunan Sümer Hukuk Plaza A Blok 1'nci katta bulunan Kayseri Barosu avukatlarından Hüseyin Keskin'e ait hukuk ofisinde meydana geldi. CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, avukat oğlu Hüseyin Keskin'den haber alamayınca ofisine geldi. Oğlunu silahla vurulmuş halde bulan Feyzullah Keskin, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Adrese gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Avukat Keskin'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis, ilk belirlemelere göre Keskin'in intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu

CHP MİLLETVEKİLİ GENÇ OLAY YERİNE GELDİ

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç olay yerine gelerek, güvenlik görevlilerinden bilgi aldı. Avukat Keskin'in hayatını kaybettiği haberini alan çok sayıda CHP'li de ofisinin olduğu plaza önüne geldi. Soruşturma sürdürülüyor.

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulunduFeyzullah Keskin'in oğlu Avukat Hüseyin Keskin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Hukuk 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

5 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 5 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 5 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Survivor kim elendi? 4 Nisan Perşembe Survivor'da kim elendi? 5 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 5 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 5 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 5 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 5 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 5 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Güroymak Belediye Başkanı kim oldu? Güroymak'ta seçimi kim kazandı? Poyraz elendi mi? Survivor Poyraz elendi mi 5 Nisan Cuma? Sercan elendi mi? Survivor Hakan elendi mi 5 Nisan Cuma? Başakşehir Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Başakşehir BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title