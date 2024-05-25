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Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

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Kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçundan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdi. Candan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Candan'ın kardeşi Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 37 kiloya düşünce geçtiğimiz haftalarda tahliye olmuştu.

Cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, kendini yaraladı. Candan hastaneye kaldırıldı.

BAHAR CANDAN CEZAEVİNDE KENDİNİ YARALADI

Kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçundan kardeşi Nihal Candan'la birlikte tutuklanan Bahar Candan cezaevinde intihara kalkıştı. Bahar Candan, bugün kendini yaralayarak zarar verdi. Candan, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

NE OLMUŞTU?

Bir suç örgütüne yönelik "nitelikli dolandırıcılık" ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ülke genelinde çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin, ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti.

Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

Aynı yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira alan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle geri ödeme ve araç teslimi yapmadıkları tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında 3 Mayıs 2023'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı. Aynı soruşturmanın devamında Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ve Hacı İsrafil Sağlam gözaltına alınmış, 16 Kasım 2023'te çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

NİHAL CANDAN CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya (yemek yiyememe) hastalığına yakalanınca 37 kiloya düşmüş ve sağlık nedeniyle tahliye edilmişti. Candan, yaşlı ve hasta olan birçok tutuklu ve hükümlü cezaevinde yatarken kendisinin tahliye edilmesine yönelik eleştirilere, "Bunun hesabını neden bana soruyorlar? Ben mi o kişileri içeride tutuyorum? Suçu olmayan herkes o kapalı mezarlıktan çıksın." diye yanıt vermişti.

Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Baba Yabgu:

Gerçekten intihar etmek istese amacına ulaşır şov peşinde çıkmanın yollarını arıyor

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